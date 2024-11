Elbląg przekroczył miliard

Po raz pierwszy w historii roczny budżet Elbląga po stronie dochodów przekroczy miliard złotych. Jego projekt prezydent właśnie przekazał przewodniczącej Rady Miejskiej. 19 listopada na jego temat ma się odbyć debata, a głosowanie zaplanowano na sesji 23 grudnia.

Projekt budżetu na 2025 rok władze miasta opublikowały dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej. To pierwszy tego rodzaju dokument, za który w pełni będzie odpowiadał prezydent Michał Missan.

- To pierwszy budżet w historii Elbląga, który po stronie dochodów przekracza miliard złotych i to trzeba zauważyć. Jeśli chodzi o inwestycje, to przeznaczamy na nie w przyszłym roku ponad 80 milionów złotych. To poziom inwestycji, na który możemy sobie pozwolić, biorąc pod uwagę wydatki bieżące, bo one też wzrosły – mówi Michał Missan, prezydent Elbląga.

Zobaczymy, co zostanie zgłoszone

Jak przyznaje prezydent, projekt budżetu to przede wszystkim efekt pracy pracowników ratusza i władz miasta. Czy zostały w nim uwzględnione propozycje opozycji w Radzie Miejskiej?

– We wtorek, 19 listopada, mamy debatę budżetową (o godz. 15 w Urzędzie Miejskim – red.). Myślę, że na niej usłyszę, jakie są propozycje klubów, zarówno jednego jak i drugiego. Projekt budżetu będzie głosowany 23 grudnia. Zobaczymy, co zostanie zgłoszone. Będziemy rozważali każdą propozycję indywidualnie. Temu służy debata, aby w jej trakcie zarówno radni, jak i mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi. Jestem na wszystkie otwarty – stwierdził prezydent.

Projekt budżetu Elbląga na 2025 rok opiewa na 1 miliard 68 mln złotych.

- Wzrost dochodów to przede wszystkim efekt zmian systemowych wprowadzonych przez obecny rząd. Wprowadzane od 2019 roku zmiany podatkowe spowodowały utratę dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, co zdestabilizowało system ich finansowania. W celu poprawy kondycji finansowej samorządów od 2025 roku rząd wprowadził oczekiwaną zmianę przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmienia system ich finansowania. Dzięki temu dochody miasta wzrosną o ok. 98 mln zł. To pozwala na dalszy rozwój i planowanie nowych inwestycji. Wydatki na ten cel w 2025 roku mają wynieść 83,7 mln zł – informuje biuro prasowe prezydenta Elbląga.

Deficyt budżetowy ma wynieść 5 mln złotych i zostanie pokryty środkami z lokat samorządu (3 mln zł) i niewykorzystanymi wcześniej środkami, które ratusz ma na koncie (2,1 mln zł). W budżecie zaplanowano m.in. rezerwę na wypłatę podwyżek na nauczycieli (o 4,1 proc.) w wysokości prawie 10 mln złotych i podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (w sumie 30 mln zł).

Które inwestycje będą realizowane

Z 83,7 mln złotych na inwestycje w 2025 roku ok. 8 mln ma pochodzić z funduszy unijnych. Wśród najważniejszych inwestycji jest dokończenie budowy odkrytego basenu przy ul. Spacerowej, który ma być oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku (w 2025 roku na ten cel przeznaczono 42 mln zł, w sumie d początku inwestycji 90 mln zł, w tym rządowe dofinansowanie w wysokości 65 mln z).

Władze miasta wśród najważniejszych inwestycji w komunikacie do mediów wymieniają także:

1. przebudowę i modernizację sześciu odcinków trakcji tramwajowej i zakup nowego taboru (na to nie ma jeszcze w większości dofinansowania, trwają procedury przetargowe. W budżecie na 2025 rok przeznaczono na ten cel 3,8 mln zł, z czego 2,7 mln to dofinansowanie unijne - dop. red.)

2. rewitalizację nabrzeża na Wyspie Spichrzów (dofinansowanie rządowe wyniosło 27 mln zł, 3 mln ma dołożyć miasto, w 2025 roku mają ruszyć prace, potrwają do 2026 r.)

3. przebudowę stadionu przy ul. Krakusa (w budżecie na 2025 roku zapewniono 200 tys. na dokumentację, inwestycja ma być gotowa w 2027 roku i kosztować nawet 20 mln zł)

4. modernizację zabytkowego budynku przedszkola przy ul. Bema (za 2,6 mln złotych, dofinansowana z budżetu państwa)

5. przebudowę i budowę nowych ścieżek rowerowych, m.in. przy ul. Dąbka, Grunwaldzkiej, Fromborskiej czy Nowodworskiej, choć większość kwot to około 100 tys. zł na dokumentację lub początek prac. W 2025 roku ma być przebudowany fragment ścieżki w ciągu ul. Dąbka i Grunwaldzkiej (od Grottgera do Rawskiej).

W budżecie Elbląga znajdą się również wydatki na inwestycje z budżetu obywatelskiego w wysokości ok. 4,2 mln zł.. Z uwagi na to, że głosowanie zostało przez prezydenta unieważnione, w dniach 18 listopada - 8 grudnia odbędzie się ponowne. Dopiero po ogłoszeniu wyników konkretne projekty zostaną wpisane do budżetu miasta.

W budżecie wpisano także 2 mln złotych na modernizację nawierzchni elbląskich ulic. Nie ma w nim mowy o konkretnych lokalizacjach.