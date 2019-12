Emerytury i renty dotrą przed świętami

Wypłaty, które trafiają do emerytów i rencistów do 25-tego każdego miesiąca w grudniu pojawią się w ich portfelach i na rachunkach bankowych wcześniej.

Wysyłka pieniędzy, które rozniesie listonosz już została przekazana. Wszyscy, którzy oczekują na zasilenie rachunku bankowego muszą wiedzieć, że ZUS przekaże pieniądze do banków 23 grudnia. Szansa na to, by można było przeznaczyć je na zakupy świąteczne jest bardzo duża.

- Święta Bożego Narodzenia to czas radości i spokoju spędzony w gronie rodziny. Naszym celem jest by żaden emeryt czy rencista nie miał niepotrzebnych stresów związanych z nie otrzymaniem świadczenia za ten ostatni miesiąc w roku. Stabilność finansowa daje poczucie bezpieczeństwa, a tym samym sprawia, że jesteśmy spokojni i radośni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przekazujemy wypłatę świadczeń nieco wcześniej. – informuje Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Przy tej okazji wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych życzymy radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.