EPEC po konsultacjach rynkowych. Co dalej?

Zakończyły się konsultacje rynkowe z firmami zainteresowanymi modernizacją ciepłowni EPEC przy ul. Dojazdowej. Zgłosiło się do nich pięć firm, ostatecznie jedna z nich zrezygnowała z udziału. Co dalej z planowaną inwestycją?

Konsultacje rynkowe miały pomóc Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w przygotowaniach do nowego przetargu na modernizację ciepłowni przy ul. Dojazdowej. Przypomnijmy, że dotychczas odbyły się dwa postępowania – w pierwszym nie zgłosił się nikt, w drugim – jeden oferent, którego cena było prawie trzykrotnie wyższa niż szacunki miejskiej spółki.

Do konsultacji rynkowych zgłosiło się pięć firm - OMIS Energetyka z Ostrołęki (to ona złożyła swoją ofertę w ostatnim przetargu), FERGY (firma łotewska razem z polską spółką w Katowicach), Biuro Techniki Kotłowej z Tarnowskich Gór wraz z Eco Technologia z Jędrzejowa, GMP Service z Jędrzejowa oraz Aurum Energy z Warszawy. Ta ostatnia spółka ostatecznie zrezygnowała z udziału w konsultacjach.

- Konsultacje odbywały się w formie spotkania indywidualnego z Uczestnikami w formie zdalnej– w określonych przez Zamawiającego terminach, w okresie od dnia 14.08.2026 r. do dnia 03.09.2026r. Zamawiający w trakcie trwania Konsultacji dopuścił możliwość odbycia wizji lokalnej, z tej możliwości skorzystała Spółka GMP SERVICE. Podczas Konsultacji Zamawiający skonfrontował swoje potrzeby z możliwościami realizacji potencjalnych wykonawców oraz uzyskał istotne informacje dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia o charakterze funkcjonalnym, technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym – informuje spółka w protokole z konsultacji.

Informacje dotyczyły m.in. opisu przedmiotu zamówienia, czynników, mogących mieć wpływ na sposób realizacji, czas i koszty modernizacji ciepłowni przy ul. Dojazdowej, projektowanych postanowień umowy, specyfikacji warunków zamówienia oraz terminu jego realizacji. EPEC nie zdradza szczegółów, ale informuje w protokole, że „osiągnięty został cel konsultacji, tj. uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację źródła ciepła w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o." – czytamy w protokole.

W najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się ogłoszenia przetargu w tej sprawie.