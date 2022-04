EPEC rozpocznie budowę farmy

6,5 mln złotych będzie kosztowała farma fotowoltaiczna, którą na Terkawce postawi Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Prace wykona wyłoniona w przetargu firma SPIE Elbud Gdańsk SA.

Umowa z wykonawcą już została podpisana. Instalacja o mocy 2 megawatów ma powstać do końca maja 2023 roku na około 3-hektarowej działce między al. Grunwaldzką a drogą krajową nr 22. To część tak zwanej Terkawki.

Jak informuje EPEC, budowa farmy fotowoltaicznej to jedna z inwestycji wynikających ze strategii rozwoju miejskiej spółki do 2025 roku. Jest ona częścią działań mających poprawić efektywność energetyczną, ekologiczną i ekonomiczną elbląskiego dostawcy ciepła.

- Farma fotowoltaiczna to jedna z kluczowych inicjatyw strategicznych naszej spółki - mówi Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Budowa farmy pozwoli ograniczyć koszty, które ponosimy na energię elektryczną. Dla nas to nie tylko aspekt ekonomiczny, ale też ochrona środowiska. Farma fotowoltaiczna to jedno z wielu ekologicznych działań, jakie podejmujemy.

Umowa z SPIE Elbud Gdańsk zakłada dwa etapy inwestycji. W pierwszym zostanie wykonany projektu budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Drugi etap to wybudowanie farmy fotowoltaicznej 2MW wraz z wszystkimi towarzyszącymi instalacjami. Zakres prac obejmuje także przygotowanie terenu, zakup i instalację niezbędnych elementów, a także uruchomienie farmy.

W przetargu wystartowało sześciu oferentów. Komisja przetargowa oceniała oferty po względem ceny (90 procent oceny), okresu rękojmi (5 procent) i szybkości reakcji na usunięcie możliwych awarii (5 proc. oceny).

Kilka tygodni temu EPEC uruchomił panele fotowoltaiczne na dachu swojego biurowca przy ul. Fabrycznej. Mają moc prawie 50 kilowatów, co pozwoli pokryć – jak twierdzą przedstawiciele spółki – połowę zaopatrzenia budynku w energię elektryczną.

W najbliższych planach spółki jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją Ciepłowni Dojazdowa oraz zbudowanie magazynu ciepła. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na rok 2025.

Przypomnijmy, że w sąsiedztwie farmy EPEC na Terkawce na ponad 130 hektarach ma powstać farma fotowoltaiczna, którą chce zrealizować firma Ipsolar Farma 4 z Warszawy z udziałem kapitału koreańskiego. Wydzierżawiła od miasta grunt na 29 lat przy rocznej stawce dzierżawy 2,5 mln zł. Prezydent w ostatnich tygodniach zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Dlaczego? Wysłaliśmy pytania w tej sprawie, czekamy na odpowiedzi.