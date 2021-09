EPT ma nową szefową

Urszula Małek nie jest już dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego. Prezydent Elbląga zdecydował o powierzeniu obowiązków dyrektora Iwonie Łuczak, która dotychczas była głównym specjalistą ds. administracyjno-prawnych w tej instytucji.

Iwona Łuczak pracuje w EPT od września 2012 roku. Była dotychczas głównym specjalistą ds. administracyjno-prawnych. Współpracuje również z PWSZ w Elblągu jako specjalista do spraw obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw.

- Jestem prawnikiem, specjalistą w zakresie prawa administracyjnego, mediatorem. Bywam specjalistą ds. obsługi prawnej startupów, realizatorem projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, współorganizatorem kampanii reklamowej, eventów, terapeutą uzależnień a czasem nawet wykładowcą. Wszystkie te działalności łączy wspólny element - potrzeba komunikacji z ludźmi i fajnych relacji. Lubię uczyć się od najlepszych i u nich szukam inspiracji w pracy i w życiu – pisze o sobie na swoim profilu zawodowym w Linkedin.

Od kilku dni Iwona Łuczak jest p.o. dyrektora EPT. Dotychczasowa dyrektor Urszula Małek (była nim od sierpnia 2019 r. po wygranym konkursie) pozostaje w EPT na nowo utworzonym przez prezydenta stanowisku głównego specjalisty funduszy pomocowych.

Dlaczego doszło do zmiany w kierownictwie EPT? Czy prezydent ogłosi konkurs na to stanowisko? O to między innymi zapytaliśmy władze miasta, czekamy na odpowiedzi.