ETBS będzie budowało na Modrzewinie

 Elbląg, Ostatni budynek, przy ul. Wiejskiej, ETBS oddał do użytku w 2024 roku
Władze miasta chcą przekazać aportem ponad 1,7-hektarową działkę na Modrzewinie Północ na rzecz Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mają tam powstać mieszkania na wynajem.

Działka o powierzchni prawie 1,72 hektara znajduje się tuż przy tymczasowej drodze z płyt betonowych, która ma być docelowym połączeniem al. Jana Pawła II z ul. Fromborską. W sąsiedztwie swój pierwszy budynek mieszkalny buduje deweloper z Ostródy. W planie zagospodarowania przestrzennego działka dla ETBS jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną lub usługową.

Zgodę na wniesienie jej aportem do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Społecznego musi wyrazić Rada Miejska. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji 26 marca.

„Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje zrealizować na działce nr 163/24 nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Elblążan” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Nie znamy jeszcze szczegółów planowanej inwestycji. Dodajmy, że ETBS jest miejską spółką, która specjalizuje się w zarządzaniu i budowie czynszówek, czyli mieszkań na wynajem po preferencyjnych warunkach. W ostatnich latach zbudowała 120 mieszkań w dwóch budynkach przy ul. Wiejskiej.

- Zapotrzebowanie na takie mieszkania, które budujemy pod klucz, jest duże. Na liście oczekujących mamy dwieście osób, głównie młodych, których nie stać na wzięcie kredytu – mówiła jeszcze w listopadzie 2025 roku na posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu Agnieszka Nowińska, prezes ETBS. I dodała: – Czekamy na grunt od miasta, by przystąpić do projektowania inwestycji.

Dodajmy, że ETBS jeszcze w 2008 roku otrzymało od miasta działki na Modrzewinie, choć w innej lokalizacji. Był to teren o powierzchni 12 tys. m kw., miało na nim powstać osiedle z ponad 300 mieszkaniami. Z tych wówczas planów nic nie wyszło, bo władze Elbląga zmieniły przeznaczenie tych gruntów z funkcji mieszkaniowej na inwestycyjną, by uwolnić terenu pod sprzedaż dla przedsiębiorców. Teraz pomysł z Modrzewiną powrócił, bo wcześniej zmieniono też plan zagospodarowania Modrzewiny Północ.

RG

  • Po wydaniu milionów na ulice, chodniki, zatoczki autobusowe i zabudowaniu blaszakami z różna działalnością przypomniano sobie o pierwotnym przeznaczeniu Modrzewiny czyli pod budownictwo mieszkaniowe, chyba trochę póżno.
  • Czy w szkołach przez ściąganie z google wszystkich wiadomości w ogóle czytają książki ? Potem co drugie dziecko ma czerwony pasek na świadectwach, pytam za co ? No chyba nie powiesz że ściąganie to nauka ? Podobnie korzystanie ze stron nie adekwatnych do wieku, czas aby rodzic miał świadomość z efektu koncowego. Ale rodzic rozkłada ręce kupując jeszcze lepszej generacji telefony a potem ???
  • w Milejewie stawiajcie
  • Dokładnie, w tej chwili teren już jest nie do odzyskania, a miasto rozciągnęło się niepotrzebnie o kilka nieużytecznych kilometrów przez mikro-firmy. Ten sam problem powodują ogrody działkowe, które zajmują ogromne połacie w atrakcyjnych częściach miasta. Powinien być plan przenoszenia tych działek w inne miejsca. Idąc za tematem, niedługo dojechać z jednego końca na drugi będzie tak daleko, jak w kilkukrotnie większym mieście.
  • Zdecydowanie budować !
    Ręce opadają(2026-03-19)
  • Zero sklepów w pobliżu i kilometr do autobusu.
  • @i_tyle - Jeśli miasto zapłaci mi za nasadzenia, postawiony domek i zapłaci za mojąciężką pracę aby z kawałka zachwaszczonych nieużytków zrobić prawdziwy ogród, to rozważe taką opcję, choć z drugiej strony... jesli miasto jest dla kogoś za duże, radzę wyprowadzkę do np. Pasłęka, wtedy wszędzie będzie blisko, a miasteczko to jest na prawdę nie brzydkie.
  • I bardzo dobrze! Brawo!
    aborygen_stont(2026-03-19)
  • Ale czemu miasto ma ci zapłacić? Wziąłeś świadomie kawałek nieużytku podpisując umowę o DZIERŻAWIENIE czasowe, nastawiałeś tam na własne ryzyko (bo dzierżawa od jakiegoś podmiotu to jednak ryzyko) różne rzeczy a teraz chciałbyś żeby ktoś ci za to oddał? Czyli gdybyś wziął auto w leasing, wstawił tam felgi za 15k, pod koniec zrobił korektę lakieru czy inny detailing, to przy zdawaniu auta chciałbyś żeby ci oddali za to kasę? Albo wynajmowałbyś mieszkanie, wyremontował właścicielowi łazienkę i kuchnię za 50 tysięcy złotych, to przy zdawaniu mieszkania kazałbyś mu oddać te pieniądze? To nie jest twoje, tylko to dzierżawisz. Widać po ogłoszeniach "sprzedaży" działek ROD jak wielu ludzi tego nie pojmuje, że oni nic nie mogą sprzedać, bo nie są żadnymi właścicielami. Mogą jedynie odstąpić prawo do użytkowania.
  • Nareszcie! Tyle lat czekania aż tam powstanie miasto i będzie z czasem i komunikacja i ulice z asfaltową nawierzchnią. Powoli jak żółw ociężale ale do przodu rozwija się ta część miasta. Z czasem i będzie tam tramwaj docelowo dojeżdzał.
