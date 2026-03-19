ETBS będzie budowało na Modrzewinie

Władze miasta chcą przekazać aportem ponad 1,7-hektarową działkę na Modrzewinie Północ na rzecz Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mają tam powstać mieszkania na wynajem.

Działka o powierzchni prawie 1,72 hektara znajduje się tuż przy tymczasowej drodze z płyt betonowych, która ma być docelowym połączeniem al. Jana Pawła II z ul. Fromborską. W sąsiedztwie swój pierwszy budynek mieszkalny buduje deweloper z Ostródy. W planie zagospodarowania przestrzennego działka dla ETBS jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną lub usługową.

Zgodę na wniesienie jej aportem do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Społecznego musi wyrazić Rada Miejska. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji 26 marca.

„Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje zrealizować na działce nr 163/24 nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Elblążan” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Nie znamy jeszcze szczegółów planowanej inwestycji. Dodajmy, że ETBS jest miejską spółką, która specjalizuje się w zarządzaniu i budowie czynszówek, czyli mieszkań na wynajem po preferencyjnych warunkach. W ostatnich latach zbudowała 120 mieszkań w dwóch budynkach przy ul. Wiejskiej.

- Zapotrzebowanie na takie mieszkania, które budujemy pod klucz, jest duże. Na liście oczekujących mamy dwieście osób, głównie młodych, których nie stać na wzięcie kredytu – mówiła jeszcze w listopadzie 2025 roku na posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu Agnieszka Nowińska, prezes ETBS. I dodała: – Czekamy na grunt od miasta, by przystąpić do projektowania inwestycji.

Dodajmy, że ETBS jeszcze w 2008 roku otrzymało od miasta działki na Modrzewinie, choć w innej lokalizacji. Był to teren o powierzchni 12 tys. m kw., miało na nim powstać osiedle z ponad 300 mieszkaniami. Z tych wówczas planów nic nie wyszło, bo władze Elbląga zmieniły przeznaczenie tych gruntów z funkcji mieszkaniowej na inwestycyjną, by uwolnić terenu pod sprzedaż dla przedsiębiorców. Teraz pomysł z Modrzewiną powrócił, bo wcześniej zmieniono też plan zagospodarowania Modrzewiny Północ.