Fromborska doczeka się ronda

Ulica Fromborska, na odcinku od Ogólnej do Królewieckiej, zyska nową nawierzchnię i ścieżkę rowerową, a na skrzyżowaniu z Królewiecką powstanie rondo. Ratusz właśnie ogłosił przetarg na wykonanie tych prac.

W godzinach szczytu kierowcy, by skręcić z ulicy Fromborskiej w Królewiecką lub z Królewieckiej (od strony szpitala) we Fromborską, muszą uzbroić się w cierpliwość. Ruch ma udrożnić rondo, które zastąpi tradycyjne skrzyżowanie. Inwestycja, którą planują władze miasta, obejmuje także odnowę nawierzchni jezdni do ul. Ogólnej, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, zatok autobusowych, poboczy, renowację rowów odwadniających, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicznego oświetlenia.

Ratusz właśnie ogłosił przetarg na wymienione wyżej prace. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 18 sierpnia. Będą one oceniane na podstawie ceny (60 procent oceny), terminu udzielonej gwarancji (20 procent oceny) i doświadczenia kierownika budowy (20 procent oceny).

Inwestycja ma być zrealizowana do końca sierpnia 2021 roku.