Gazowe kotły dotarły do elbląskiej elektrociepłowni

Trwa modernizacja elektrociepłowni Energi Kogeneracja przy ul. Elektrycznej w Elblągu. W ostatnich dniach zostały zamontowany trzy kotły wodne gazowe, które będą wykorzystywane na potrzeby przyszłej kotłowni rezerwowo-szczytowej. Kotły dotarły do Elbląga drogą wodną. Zobacz zdjęcia i film.

Generalny wykonawca inwestycji, Energotechnika-Energorozruch SA z Gliwic, pod koniec marca zamontował trzy kotły wodne wysokotemperaturowe typu UNIMAT UT-HZ o mocy cieplnej 38 MWt każdy. Urządzenia zostały zlokalizowane w zabytkowym, stuletnim budynku, w którym w przeszłości pracowały pierwsze zainstalowane w elbląskiej elektrociepłowni kotły miałowe typu Borsig.

Nowoczesne kotły

Nowe kotły Elektrociepłowni Elbląg charakteryzują się wysoką wydajnością dzięki zastosowaniu techniki trójciągowej oraz zintegrowanego ekonomizera, a także najwyższej jakości materiałów izolacyjnych. Pozwala to osiągnąć najwyższą możliwą efektywność energetyczną procesu produkcji ciepła. Urządzenia mogą spalać nie tylko sieciowy gaz ziemny, ale także inne paliwa, jak np. biogaz lub wodór. Jeden kocioł wraz z osprzętem waży 96,5 t, jest długi na ponad 10 m, szeroki na blisko 5 m i wysoki również na ok. 5 m (bez układu odprowadzania spalin).

Wymagający montaż

Z uwagi na to, że kotły na docelowe miejsca musiały być wstawione przez dach, konieczne było postawienie specjalnego żurawia gąsienicowo-kratowego, wysokiego na ponad 60 m i unoszącego do 500 t. Aby przywieźć na teren Elektrociepłowni Elbląg jego poszczególne elementy, potrzeba było aż 35 samochodów ciężarowych o dużym tonażu. Praca operatora żurawia wymagała dużej precyzji, aby bezpiecznie osadzić urządzenia pośród gęstej infrastruktury technicznej w budynku.

Zakończenie ruchu próbnego pierwszego kotła gazowego, zostało zaplanowane na jesień 2021 roku. Dzięki temu urządzenie będzie mogło rozpocząć produkcję ciepła i zabezpieczyć potrzeby cieplne miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu już podczas najbliższej zimy. Przystąpienie do eksploatacji pozostałych dwóch kotłów planowane jest na koniec 2021 roku.

Transport kotłów rzeką Elbląg (fot. M. Dalecki, Grupa Energa)

Z Bawarii na Warmię

Przed montażem kotły przebyły długą drogę. Wyprodukowane w zakładach Bosch w Bawarii, zostały przewiezione do portu rzecznego w miejscowości Roth, a potem na barkach przetransportowane Menem do Rotterdamu. Ta część podróży potrwała dwa tygodnie. Z Rotterdamu wypłynęły na statku Wilson Amsterdam, aby po czterodniowym rejsie dotrzeć do portu w Gdańsku. Tam zostały przeładowane i przez trzy dni płynęły pontonem po Wiśle, Nogacie, Kanale Jagiellońskim i rzece Elbląg, aby wreszcie dotrzeć do celu.

Pożegnanie węgla

Ostatnim elementem programu inwestycyjnego w Elektrociepłowni Elbląg będzie budowa układu trzech silników gazowych o mocy cieplnej 10 MWt każdy. Dla tego zadania został już wyłoniony wykonawca projektu budowlanego, którym została firma ENERGOPOMIAR Gliwice. Oddanie do eksploatacji kogeneracyjnego układu silników gazowych przewidziano na koniec 2025 roku.

Wraz z uruchomieniem kotłowni o łącznej mocy cieplnej 114 MWt oraz po zakończeniu budowy kotła parowego, stanowiącego rezerwę produkcji pary technologicznej dla browaru w Elblągu, ostatni kocioł węglowy w Elektrociepłowni Elbląg o mocy zredukowanej poniżej 50 MWt stanie się źródłem rezerwowym, wykorzystywanym wyłącznie w przypadku awarii innych obiektów. Rolę tę będzie pełnił do końca 2024, po czym zostanie ostatecznie wycofany z eksploatacji. Dwa pozostałe kotły węglowe, które wcześniej odpowiadały za produkcję większości ciepła w Elektrociepłowni Elbląg, wyłączono z końcem czerwca 2020 roku. W związku z tym od 2026 roku produkcja energii elektrycznej oraz ciepła w zakładzie Energi Kogeneracji – który odpowiada za 80% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego – odbywać się będzie przy wykorzystaniu wyłącznie paliwa gazowego oraz biomasy.