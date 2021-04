Gigantyczne zbiorniki popłyną barkami

W elbląskim porcie trwa załadunek 20-tonowych zbiorników magazynowych, jakie wyprodukowała firma Proxmus, działająca na Modrzewinie. Zbiorniki zostaną przetransportowane drogą wodną do Płocka, a stamtąd transportem kołowym do jednej z firm, która buduje nowe magazyny. Zobacz zdjęcia.

Proxmus uczestniczy w rozbudowie zakładu jednego ze swoich klientów i wykonuje dla niego kilkanaście ponadgabarytowych zbiorników magazynowych i procesowych. Cztery największe zbiorniki – każdy ważący 20 ton, o pojemności 350 m sześciennych, średnicy 5,4 m i wysokości 18 metrów – z uwagi na ich gabaryty muszą być transportowane drogą wodną.

- Właśnie trwa ich załadunek w elbląskim porcie. Popłyną przez Kanał Jagielloński i Szkarpawę do Gdańska, stamtąd Wisłą do Płocka, a następnie będą przeładowane na ciężarówki, by dotrzeć do Kosowa Lackiego. Wisła rzadko wykorzystywana jest to takiego typu transportu, ale wszystkie parametry żeglugowe sprawdziliśmy z firmą transportową i dlatego zdecydowaliśmy się na wyprodukowanie zbiorników w całości w Elblągu i transport drogą wodną – tłumaczy Artur Zaborowski, dyrektor handlowy firmy Proxmus.

Elbląska firma często wykorzystuje ten sposób transportu swoich produktów. Są one załadowywane albo na terminalu przeładunkowym przy ul. Radomskiej, albo – tak jak do miało miejsce w kilka razy wcześniej, w ubiegłych latach – przy Moście Niskim, gdzie nabrzeże jest przystosowane do załadunku tego typu produktów. Ponadgabarytowe urządzenia procesowe wykonywane przez Proxmus od wielu lat drogą rzeczną i morską trafiają do firm na całym świecie.