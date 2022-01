Grunt na medal idzie pod młotek

Działka przy ul. Żuławskiej uzyskała kilka tygodni temu tytuł „Grunt na medal” w ogólnopolskim konkursie. Teraz władze miasta chcą ją sprzedać za co najmniej 5 milionów złotych netto. To już drugie podejście do znalezienia inwestora na tym terenie.

Niezabudowana działka o powierzchni prawie 3,5 hektara znajduje się na obszarze uzbrojonym w media komunalne, sąsiaduje z marketem Castoramy. Jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową i usługową.

- Nabywca zobowiązany będzie uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, że każdy Inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

To już drugi przetarg w tej sprawie, na pierwszym do licytacji nie doszło, bo nie było chętnych inwestorów. 7 marca okaże się, czy teraz się pojawią. Zainteresowanie inwestorów może wzbudzić informacja, że działka przy ul. Żuławskiej otrzymała kilka tygodni temu tytuł „Gruntu na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zajęła pierwsze miejsce pod względem inwestycyjnej atrakcyjności w województwie warmińsko-mazurskim. PAIH w nagrodę obiecała promocję tej nieruchomości na rynkach międzynarodowych i wśród krajowych inwestorów.

Cena wywoławcza nieruchomości to 5 mln złotych netto (plus VAT). Nabywca działki będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2025 roku i zakończenia do 31 grudnia 2028 roku.