Hotel Arbiter sprzedany!

Znalazł się kupiec na hotel i spółkę Arbiter, której upadłość w ubiegłym roku ogłosił sąd. - Dzisiaj został rozstrzygnięty konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa i została wyłoniona oferta spełniająca warunki regulaminu konkursu – poinformowała nas syndyk Renata Piętka.

To była trzecia próba sprzedaży Hotelu Arbiter, w dwóch poprzednich nie znalazł się żaden chętny na majątek po spółce szacowany początkowo na 10,5 mln złotych. W najnowszym konkursie ofert cena została obniżona do 9 milionów złotych. Czy za tyle spółka wraz z budynkiem przy pl. Słowiańskim została sprzedana? Tego jeszcze nie wiemy, nie możemy skontaktować się z syndykiem, by dowiedzieć się o kwotę i dane zwycięzcy konkursu.

Mailem otrzymaliśmy jedynie informację o tym, że konkurs ma zwycięzcę.

Obecnie Syndyk zajmie się przygotowaniem pełnej dokumentacji do sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży. Proces sprzedaży powinien zakończyć się do końca roku 2021. - Chciałam podziękować prezydentowi Elbląga, prezesowi Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz dyrektorowi Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za wiarę w dzisiejszy sukces i wsparcie w ciągu roku prowadzenia tej upadłości. Oczywiście nie jest to jeszcze pełen sukces, ale krok milowy w jego osiągnięciu, który mam nadzieje zgromadzi dużo miejsc pracy dla elblążan – napisała do nas Renata Piętka.

Przypomnijmy, że decyzja o upadłości spółki hotel Arbiter stała się prawomocna 1 września 2020 r. Głównym majątkiem spółki jest budynek przy pl. Słowiańskim o powierzchni użytkowej 12 tys. m kw, a także prawo do użytkowania wieczystego działki pod hotelem, wyposażenie obiektu, należności od kontrahentów, prawa do licencji, koncesji i zezwoleń oraz księgi i dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Hotel Arbiter ma 112 pokoi, dwie restauracje i aż siedem sal konferencyjnych, jest w stanie pomieścić kilkuset gości. Od ogłoszenia upadłości hotel jest zamknięty.

Czekamy na odpowiedzi na nasze pytania w sprawie danych zwycięzcy konkursu i ceny, za jaką kupi spółkę.