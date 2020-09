Hotel Arbiter upadł

Sąd Rejonowy w Elblągu ogłosił upadłość Hotelu Arbiter. Majątkiem spółki zarządza syndyk, który obecnie szacuje jego wysokość. Z końcem sierpnia pracownikom hotelu skończyły się wypowiedzenia. - Syndyk obecnie kompletuje dokumenty celem złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę należnych świadczeń – poinformowała nas Renata Piętka, syndyk masy upadłościowej Hotelu Arbiter.

Decyzja sądu w sprawie upadłości Hotelu Arbiter uprawomocniła się 1 września. Wszystkie sprawy spółki przejął syndyk, który zarządza obecnie masą upadłościową i zgodnie z prawem powinien doprowadzić do spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli.

- W dniu ogłoszenia upadłości syndyk przejął dziewięciu pracowników na umowie o pracę, przy czym wszyscy byli już na wypowiedzeniu ze skutkiem na koniec sierpnia 2020, za wyjątkiem jednego pracownika, który jest ma urlopie macierzyńskim i skutek nastąpi 30 września – poinformowała na Renata Piętka, syndyk masy upadłościowej Hotelu Arbiter. - Syndyk obecnie kompletuje dokumenty celem złożenia wniosku do FGŚP o wypłatę świadczeń. Niestety, czas złożenia dokumentów się przedłuża z uwagi na to, że osoba pracująca w kadrach ze względów osobistych zrezygnowała z podjęcia pracy u syndyka. Ludzie są najważniejsi, dlatego syndyk dokłada wszelkich starań , aby dokumenty do FGŚP zostały złożone jak najszybciej.

Zdaniem syndyka majątek spółki po jego sprzedaży (jedynym istotnym jest budynek hotelu przy pl. Słowiańskim) pozwoli spłacić wierzycieli. - Wartość długów według ksiąg nie powinna przekroczyć wartości zobowiązań. Trudno na ten moment stwierdzić wysokość długów, gdyż zgłoszenia cały czas spływają, a zgodnie z procedurą prawa upadłościowego tylko wierzyciel, który zgłosił wierzytelność bierze udział w postępowaniu – dodaje Renata Piętka.

Wartość budynku hotelu nie została oszacowana. Zgodnie z procedurą najpierw syndyk musi dokonać opisu i oszacowania, muszą minąć wszystkie terminu do zaskarżenia, następnie sąd zatwierdza warunki sprzedaży, a dopiero później formalnie można podjąć się sprzedaży.

- Obecnie syndyk dąży do zebrania środków, które umożliwią mu wykonanie tych czynności. Dlatego też podejmuje kroki związane z podnajmem pomieszczeń. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcam do kontaktu pod nr 502 734 328. To w dużej mierze powinno zapewnić płynne środki w masie, dzięki którym będzie dokonywana sprzedaż hotelu i co doprowadzi do spłaty wierzycieli – dodaje Renata Piętka.

Budynek przy pl. Słowiańskim ma bogatą historię. Przed wojną mieściło się tu prezydium policji, po wojnie Zakłady Mechaniczne Zamech zaadaptowały go na hotel robotniczy, a w 1991 roku firma Elzam (wywodząca się z Zamechu) utworzyła tu pierwszy w mieście hotel z czterema gwiazdkami (według ówczesnej standaryzacji, dzisiaj ma trzy gwiazdki). W 2003 roku obiekt przejął inwestor – spółka Hotel Arbiter, która również zarządzała hotelem w Radomiu. Elbląski Hotel Arbiter ma 112 pokoi, dwie restauracje i aż siedem sal konferencyjnych, jest w stanie pomieścić kilkuset gości.