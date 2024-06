Ile zapłaciliśmy w PIT-37

graf.pixabay.com

Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych musieli złożyć zeznania podatkowe za rok 2023 r. Ponad 8 mln zł dochodu w swoim zeznaniu zadeklarował podatnik rozliczający się w elbląskim Urzędzie Skarbowym. To najwyższy dochód zadeklarowany w naszym US.

78 087 podatników złożyło zeznanie podatkowe PIT 37 za rok 2023 w elbląskim Urzędzie Skarbowym. Tytułem wyjaśnienia należy dodać, że w naszym urzędzie rozliczają się nie tylko elblążanie i mieszkańcy powiatu elbląskiego, ale również inni podatnicy, którzy zadeklarowali taką chęć. Podobnie jak niektórzy elblążanie i mieszkańcy powiatu elbląskiego mogli zadeklarować chęć rozliczania się w „obcych” Urzędach Skarbowych. Podatnicy rozliczający się w elbląskim Urzędzie Skarbowym zadeklarowali podatek należny ( z PIT-37) w kwocie 247 857 059 zł. Średnio wychodzi 3 174,11 zł na zeznanie. Najwyższy naliczony podatek w naszym Urzędzie Skarbowym w wysokości 207 819 zł zapłaci mieszkaniec Elbląga. „Pierwszą dziesiątkę” naliczonych podatków wśród mieszkańców Elbląga zamyka kwota 54 751 zł. Wśród podatników zamieszkałych w powiecie elbląskim i rozliczających się w elbląskim Urzędzie Skarbowym najwyższy naliczony podatek (PIT-37) to 182 623 zł; pierwszą dziesiątkę zamyka kwota 38 232 zł. Tytułem zwrotu rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok elbląski Urząd Skarbowy zwrócił 56 955 618 zł. Średnio: 729,39 zł. Największy zwrot (wśród wszystkich podatników rozliczających się w elbląskim US) wyniósł 100 055 zł; pierwszą dziesiątkę zamyka kwota 40 594 zł. Jakie dochody osiągnęli elblążanie i mieszkańcy powiatu elbląskiego rozliczający się w elbląskim Urzędzie Skarbowym. Największy zadeklarowany dochód w ubiegłym roku wykazał mieszkaniec Elbląga – 8,082 mln zł; wśród mieszkańców powiatu elbląskiego największy zadeklarowany dochód wyniósł – 4,791 mln zł. Pierwszą dziesiątkę największych zadeklarowanych dochodów wśród mieszkańców Elbląga zamyka kwota 3,401 mln zł; wśród podatników mieszkających w powiecie elbląskim – 817 tys. zł.

SM