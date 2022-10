Inwestor chce budować market na Żuławskiej

Czy na działce przy ul. Żuławskiej, obok Castoramy, powstanie kolejny market? Do ratusza wpłynął wniosek od jednego z inwestorów o wydanie tzw. decyzji środowiskowej dotyczącej budowy parkingów, ale docelowo mają tuta powstać dwa budynki handlowe.

Z wnioskiem do ratusza wystąpiła firma Rank Progress z Legnicy, specjalizująca się w przygotowywaniu i realizacji budowie obiektów handlowych na wynajem lub do sprzedaży. Co ciekawe, właścicielem działki, której dotyczyć ma inwestycja, jest firma Castim, spółka-córka Castoramy.

- Obecnie w Castorama nie ma podjętych decyzji w zakresie nowych inwestycji na terenie Elbląga i okolic. O wszystkich przyszłych decyzjach komunikujemy z odpowiednim wyprzedzeniem – poinformował nas tymczasem Artur Szczygielski z biura prasowego Castoramy.

Rank Progress na nasze pytania jeszcze nie odpowiedział, czekamy na to już dwa tygodnie. Z informacji z Urzędu Miejskiego wynika, że wniosek do władz miasta o wydanie tzw. decyzji środowiskowej dotyczy na razie jedynie budowy parkingu.

- Całkowita powierzchnia terenu inwestycji wynosui 15,2 tys. m kw., łączna powierzchnia użytkowa parkingów i towarzysząca im infrastruktura drogowa wyniesie 7,6 tys. m kw. Powierzchnia terenu podlegająca zabudowie naziemnej (obiektami budowlanymi, po ich obrysie na poziomie terenu) wyniesie około 40 procent powierzchni. Skala przedsięwzięcia została określona parametrami maksymalnymi. Ostateczne ukształtowanie zabudowy określone zostanie na etapie opracowania projektu budowlanego – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. I dodaje: - Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje docelowo dwa budynki handlowe, naziemne miejsca parkingowe, układ komunikacyjny, teren wspólny oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

Postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Rank Progress trwa.