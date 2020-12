Inwestują w miejskie działki

Mimo pandemii i spowodowanego przez nią kryzysu gospodarczego, znajdują się inwestorzy chętni na miejskie grunty. W ostatnich dniach pod młotek poszły dwie niezabudowane działki - przy ul. Królewieckiej i Wyspiańskiego.

Działkę przy ul. Wyspiańskiego, o powierzchni 248 m kw., udało się sprzedać za trzecim razem. Cena wywoławcza wynosiła 70 tysięcy złotych (plus VAT). Na przetarg zgłosiło się dwóch oferentów, zwycięzcą okazało się jedno z małżeństw, które zaoferowało za działkę 100 tysięcy złotych netto. Niezabudowana nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę komercyjną do wysokości trzech kondygnacji i ma bezpośredni dostęp do ulicy Wyspiańskiego. Zywcięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2023 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 roku.

Grunt przy Wyspiańskiego miasto sprzedało za 100 tys. zł netto (otofortomapa UM)

Kupca znalazły też dwie działki o łącznej powierzchni ponad hektara, znajdujące się przy skrzyżowaniu ulicy Królewieckiej z Okrężną. Przed laty znajdowała się tu baza Ośrodka Transportu Leśnego, wykorzystywana przez Nadleśnictwo Elbląg. Budynki zostały jednak rozebrane.

W przetargu wystartował jeden oferent, licytując nieruchomość za 819 tys. złotych plus VAT. Nabywcą jest spółka Planet Beach z Warszawy, której prezesem jest znany w Elblągu biznesmen Marek Przezpolewski. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działek do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 r. Są one objęte planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu usługi nieuciążliwe dla środowiska.