Jak się dogadać nie tylko w biznesie

Sztuce negocjacji było poświęcone kolejne spotkanie z cyklu Pozytywny Elbląg. Organizatorzy zaprosili do dyskusji w Elbląskim Parku Technologicznym doświadczonych negocjatorów i właścicieli firm. A o medialnej stronie prowadzenia rozmów opowiadał podczas debaty redaktor naczelny portElu. Zobacz zdjęcia.

Udział w spotkaniu był bezpłatny, wymagał jedynie rejestracji. Na zaproszenie organizatorów: Agnieszki Brzozowskiej z Pozytywnego Elbląga i Elbląskiego Parku Technologicznego odpowiedziało około 70 osób – właścicieli firm, przedstawicieli instytucji i mieszkańców, którzy interesują się tematyką negocjacji.

Podczas kilkugodzinnego spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Mateusza Ostaszewskiego, trenera biznesu, o tym, jak prowadzić small tak, czyli luźne rozmowy, jakie mają stworzyć dobry klimat do negocjacji.

Na debacie zaproszeni przez organizatorów: Joanna Filip (prezes firmy APMM business consulting), dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz (prof. Akademii Nauk Stosowanych i dyrektor Instytutu Ekonomicznego) oraz Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl dzielili się swoimi doświadczeniami, a także anegdotami na temat prowadzenia rozmów. A wisienką na torcie było wystąpienie Josepha Wery, dyrektora generalnego Gdańskiej Akademii Umiejętności Menadżerskich, który mówił o skuteczności w negocjacjach.

- W negocjacjach chodzi o to, by drugiej stronie dać prawo do decyzji. On czuje, że to on podejmuje decyzje. A jeżeli wysłuchacie z zainteresowaniem jego propozycji, to okaże się, że chętniej przyjmie wasze pomysły, bo czuje się dobrze ze swoimi emocjami w kontakcie z wami. Bo to emocje decydują, czy ktoś analizuje, czy się denerwuje i walczy jak Bóg każe Dlatego traktujmy naszych klientów w negocjacjach jako partnerów – radził Joseph Vera.

Spotkanie w EPT było nie tylko okazją do dyskusji o negocjacjach, ale także networkingu, czyli nawiązania wzajemnych kontaktów między przedstawicielami różnych branż.

Kolejna konferencja Pozytywnego Elbląga odbędzie się w marcu przyszłego roku.