Jeden chętny na organizację jarmarku

90 tys. zł chce przeznaczyć miasto na realizację Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W przetargu dotyczącym tego zadania zgłosiła się jedna firma.

Jarmark chce ponownie zrealizować Grupa Merlin Andrzej Duszyński z Elbląga, która za swoje usługi oczekuje niespełnia 84 tys. zł. Wydarzenie odbędzie się w terminie 5-7 grudnia. Ponownie pojawią się na nim produkty regionalne o charakterze rzemieślniczym, wydarzenia będzie miało elementy kulturalno–artystyczne.

Wykonawcę czekają takie zadania jak nabór, rozstawienie i bieżąca obsługa wystawców, przygotowanie dokumentacji, zabezpieczenie wystawców w prąd elektryczny i wyposażenie szopki bożonarodzeniowej. Będzie też odpowiadał za zorganizowanie dostępności telefonicznej w celach informacyjnych, zapewnienie minimum 70 wystawców na każdy dzień jarmarku, weryfikację asortymentu jarmarcznego zgodnie z wytycznymi („z założeniem iż asortyment ten obejmuje towary i produkty lokalne i regionalne o charakterze rzemieślniczym. Każdy inny asortyment nie spełniający ww. warunków wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego”), konsultację powierzchni handlowych ze stałymi najemcami Starego Miasta, zorganizowanie i obsługę biura wystawców, przygotowanie kwestii drogowych itp., itd.

Dokumentacja przetargu zawiera również cennik opłat za dla wystawców, przedstawiamy go w dołączonej grafice.