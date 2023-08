Jest pozwolenie na budowę mieszkań przy Legionów

Państwowa spółka uzyskała od prezydenta Elbląga pozwolenie na budowę dwóch budynków z mieszkaniami czynszowymi przy ul. Legionów. Powstanie tu 148 mieszkań.

Inwestorem jest spółka MDR Inwestycje 12, która jest częścią Polskiego Funduszu Rozwoju, powołanego przez rząd. Pozwolenie na budowę przy ul. Legionów dotyczy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. W pierwszym ma powstać 79 mieszkań, w drugim - 69.

– Miejsca postojowe wyłącznie zewnętrzne, w liczbie 148, w tym 8 stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, dodając, że inwestor przy wniosku o pozwolenie na budowę nie poinformował o przewidywanym terminie zakończenia inwestycji.

Zapytaliśmy o termin realizacji prac biuro prasowe spółki MDR Inwestycje 12. Czekamy na odpowiedź. - Zgodnie z założeniami przy ulicy Legionów powstaną dwa budynki – ośmio- i siedmiokondygnacyjny o płaskim dachu, prostej bryle i elewacji w odcieniach bieli. Pełną dokumentację projektową opracowuje pracownia Euro-Projekt z Elbląga – informowała na kilka miesięcy temu Katarzyna Fiuk, rzecznik prasowy Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości.

(fot. Anna Dembińska)

Jak czytamy na stronie PFR nieruchomości, inwestycje finansowane ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (a tak będzie w Elblągu przy ul. Legionów) są objęte dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”, który został uruchomiony w 2019 roku. W ramach tego programu najemcy otrzymują co miesiąc dopłaty przez okres 15 lat. Obecnie z programu dopłat korzysta blisko 1700 najemców. Oznacza to, że dopłatę otrzymuje 3 na 5 lokatorów.

W ostatnim czasie przy ul. Legionów trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji. Obecnie plac budowy jest pusty.