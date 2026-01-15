Jest zgoda na centrum handlowe przy Żuławskiej

Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę pięciu budynków handlowo-usługowych przy ul. Żuławskiej. Inwestycję ma realizować Centrum Innowacji Grabowski z Tczewa.

Działkę przy ul. Żuławskiej, o powierzchni prawie 3,5 hektara, w marcu 2023 roku od miasta za 4,4 mln zł kupiło Centrum Innowacji STB z Tczewa (obecna nazwa Centrum Innowacji Grabowski).

- Planowane przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie 5 obiektów handlowo-usługowych, zagospodarowanie terenu z układem dróg, parkingów, dojazdów i ciągów pieszych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącza i instalacje zewnętrzne): sieci wodociągowej, studni głębinowej o wydajności do 10 m3/h, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, w tym ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych i/lub skrzynek rozsączających, sieci elektrycznej zasilania i oświetlenia oraz sieci teletechnicznej – czytamy w decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Kompleks handlowy zaprojektowała firma Archiplan.

Powierzchnia budynków ma wynieść do 11,2 tys. m kw., powstać ma tu do 300 miejsc parkingowych. - Cały obszar inwestycyjny zostanie podniesiony o około 2 m. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonanie terenów zielonych, tzn. trawników oraz nasadzeń zieleni wysokiej. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Planowane budynki zostaną posadowione w systemie palowania – czytamy w decyzji środowiskowej. - W budynku nr 1 planowany jest jeden lokal handlowy, ogólnodostępna toaleta z węzłem technicznym. Budynki nr 2-5 zaprojektowano jako budynki handlowo-usługowe. W budynkach znajdą się lokale przeznaczone na wynajem, węzeł ciepła, pomieszczenie przewijania i karmienia dzieci oraz toaleta ogólnodostępna. Wejścia główne lokali zaprojektowano w elewacji od strony parkingu.

Przy ul. Żuławskiej powstanie kompleks handlowy podobny do tego, który powstał wcześniej przy ul. Browarnej czy Fromborskiej. Dodajmy, że nabywca tej działki, kupując ją od miasta, zobowiązał się, że rozpocznie zabudowę do końca 2025 roku i ją zakończy do 31 grudnia 2027 roku.

Decyzja o pozwolenie na budowę wygasa, jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia jej uprawomocnienia lub zostanie przerwana na dłużej niż 3 lata.