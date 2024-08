Jeszcze jedno podejście do tężni

Gmina Frombork ogłosiła raz jeszcze przetarg, który jest związany z przygotowaniami miasta Kopernika do uzyskania statusu uzdrowiska. Konkretnie chodzi o "rewitalizację terenu parkowego w strefie ochrony uzdrowiskowej z przeznaczeniem na strefę wypoczynku", m. in. budowę tężni.

To kolejne podejście do znalezienia wykonawcy na to zadanie, które ma zostać zrealizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawcę czeka wytyczenie i utwardzenie ciągów pieszych, wyposażenie obszaru w elementy małej architektury, oświetlenie i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, rekultywacja zieleni urządzonej, sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji, wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz procedur odbiorowych etc.

"Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie wstępnej oferty leczniczej, a także dostosowanie miejsca do spędzania wolnego czasu i odpoczynku na terenie stref ochrony uzdrowiskowej" – czytamy w dokumentacji.

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Polskiego Ładu, promesa wynosi 4 mln 900 tys. zł. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 15 miesięcy, brane pod uwagę kryteria to w tym przetargu cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa 27 sierpnia.

Zapytaliśmy Damiana Krasińskiego, burmistrza Fromborka, o perspektywę czasową jeśli chodzi o powstanie uzdrowiska. To jednak jest uzależnione od powstania zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, takiego zadania gmina nie jest w stanie udźwignąć samodzielnie.

- Zachęcamy inwestorów, którzy chcieliby się tego podjąć – podkreśla burmistrz. - Szukamy ich, uczestniczymy w spotkaniach, forach ekologicznych, działamy też w ramach Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur – wylicza Damian Krasiński.