Kanał żeglugowy na Mierzei już jest pogłębiany

Rozpoczęło się pogłębianie kanału żeglugowego, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Prace wykonuje jedna z najnowocześniejszych w Europie pogłębiarek. Nie mniej dzieje się w rejonie sztucznej wyspy, której obwód został już zamknięty. Zintensyfikowano także prace na lądzie – informuje Urząd Morski w Gdyni. Zobacz zdjęcia i film.

- Prace na Przekopie Mierzei Wiślanej idą zgodnie z harmonogramem. Pierwsze jednostki przepłyną przez nowy kanał żeglugowy w przyszłym roku, zaś docelowy kształt inwestycja uzyska w 2023 r. - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Dzięki otwarciu frontu robót ziemnych od strony Zalewu Wiślanego, które nastąpiło po przekierowaniu ruchu na Most Południowy, już niedługo w pełni zobaczymy kształt kanału żeglugowego. Będzie to możliwe po zakończeniu wbijania ścianek, mikropali i uciągleniu całej konstrukcji kanału południowego – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. – Woda, która od strony północnej jest już widoczna w kanale na pewno ułatwia wyobrażenie sobie tego, jak już za rok będzie wyglądała całość przeprawy przez Mierzeję Wiślaną.

Kanał żeglugowy i śluza to kluczowe miejsce dla tej inwestycji. To dzięki niemu jednostki pływające będą mogły się dostać od strony Morza Bałtyckiego do Zalewu Wiślanego i na odwrót. Prace w tym miejscu idą pełną parą. Zakończono już zbrojenie i betonowanie dna śluzy kanału żeglugowego. Obecnie trwa zbrojenie i betonowanie ścian. W część południowej kanału prowadzone jest zbrojenie kieszeni śluzy i kanałów obiegowych oraz betonowanie kanałów obiegowych. A to oznacza, że można przejść do kolejnej fazy.

- Rozpoczęliśmy prace pogłębiarskie na kanale żeglugowym. W tym celu sprowadziliśmy pogłębiarkę - jedną z najnowocześniejszych w Europie i najnowocześniejszą w Polsce – mówi Mariusz Sasin, z konsorcjum NDI/Besix, które wykonuje przekop. - W najbliższym czasie planujemy przy pomocy pogłębiarki wykonać część kanału do śluzy północnej, a następnie przenieść ją na stronę południową i wykonać część aż do wrót śluzy. W finale, pod koniec tego roku, po montażu wrót śluzy i ich uruchomieniu, dokonamy pełnego przekopania kanału żeglugowego.

Czas na most północny

Aby w momencie, gdy statek będzie przepływał przez kanał, nie trzeba było wstrzymywać ruchu samochodowego, zaprojektowano dwa mosty obrotowe. Most południowy w ubiegłym miesiącu oddano do użytku. Teraz prace mostowe skupiły się wokół mostu północnego. Wykonano już jego konstrukcję stalową. Bliskie ukończenia są także korpusy i skrzydełka podpór P1, P2, P3. Trwa wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego. Zamontowano również część elementów wyposażenia obiektu, m. in. bariery energochłonne oraz kolektor odwodnienia.

- Ostatnio mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, co sprzyjało burzom, szkwałom, a to utrudniało pracę. W tym czasie wykonywaliśmy zadania na lądzie, dlatego możemy powiedzieć, że w dalszym ciągu idziemy zgodnie z harmonogramem – mówi Bartosz Zabłocki, kierownik robót hydrotechnicznych z firmy NDI.

(fot. materiały prasowe NDI/Besix)

Zakończono już prace kafarowe na falochronie wschodnim. Wykonano 921 metrów bieżących grodzy. Obecnie trwają roboty kafarowe związane z pogłębianiem ścianki na głowicy. Jednocześnie prowadzone są prace narzutowe. Dotąd wykonano 50 procent z nich.

- Prace narzutowe polegają na tym, że układamy rdzeń i warstwę pośrednią pod x-bloki, co podtrzyma konstrukcję grodzy. W ten sposób przygotowujemy podłoże pod prefabrykaty typu x-blok plus. Prefabrykaty są układane po to, by rozpraszać fale i przejmować ich energię kinetyczną, a w konsekwencji ochraniać narzut przed rozmyciem w przyszłości – tłumaczy Bartosz Zabłocki.

Na wyspie 715 ściągów

Nie mniej dzieje się w rejonie sztucznej wyspy, która docelowo ma się stać rajem dla ptaków. Coraz bliżej końca są tam roboty związane z pogrążaniem ścianek szczelnych. Zamontowano już ponad połowę, czyli 715 ściągów. Trwają prace związane z robotami czerpalnymi oraz zasypem grobli wyspy. Wykonano warstwę kamienia hydrotechnicznego na pasie technicznym na 12 sekcjach – to 20 procent zaplanowanego zakresu. Wykonano też narzut z kamienia hydrotechnicznego na skarpie na dwóch sekcjach oraz obcięto ściankę szczelną na jednej sekcji.

W ostatnim czasie zakończono m. in. budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Kapitanatu, budowę linii zasilających most południowy i bramy południowej strony śluzy oraz elektrykę i automatykę mostu południowego. Wykonano też instalację oświetleniową mostu południowego oraz dróg prowadzących od niego w stronę Sztutowa i Krynicy Morskiej.

Co dalej?

W najbliższych miesiącach zaplanowane jest zakończenie prac kafarowych na obu falochronach na Zatoce Gdańskiej. Kontynuowane będą roboty żelbetowe na koronie falochronu zachodniego oraz w jego części lądowej.

W rejonie kanału żeglugowego prowadzone będą prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem ścian śluzy. Montowane będą elementy mechaniki – szyny dolne, boczne i górne, a od sierpnia rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej bram. W dalszym ciągu prowadzone będą prace przy moście północnym.

Na sztucznej wyspie kontynuowane będzie m. in. pogrążanie ścianek szczelnych, montaż ściągów, wykonywanie geotub, roboty czerpalne i zasypywanie grobli wyspy.

W planach są również dalsze prace związane z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi.

Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” jest konsorcjum NDI/Besix. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.