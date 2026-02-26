Kiedy pojedziemy ścieżką rowerową do Dąbrowy

- Przygotowujemy aktualnie procedurę przetargową na pierwszy etap, zanim dostaniemy dofinansowanie. Wnioski będą składane pod koniec marca - mówił podczas ostatniego posiedzenia komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych Marek Kuna, kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Zarządzie Dróg. Jakie prace w tym roku zaplanowano w związku z budową ścieżki w ciągu ul. Królewieckiej do granicy miasta w Dąbrowie?

Przypomnijmy, że miasto nie otrzymało na ten cel dofinansowania w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, ale we wrześniu ub. roku urzędnicy mówili o możliwościach otrzymania pieniędzy z innego źródła - z programu Fundusze Europejskie dla Warmii Mazur w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Przygotowujemy aktualnie procedurę przetargową na pierwszy etap, zanim dostaniemy dofinansowanie. Wnioski będą składane pod koniec marca – mówił podczas posiedzenia komisji kierownik Marek Kuna. Dodał, że całość ścieżki -do granic miasta w Dąbrowie, miałaby być gotowa w 2028 roku.

.Jakie działania planowane są w 2026 roku? Jak czytamy w informacji przygotowanej na posiedzenie komisji przez Departament Zarządu Dróg w etapie pierwszym budowy ścieżki w ciągu ul. Królewieckiej, czyli od zjazdu do centrum handlowego przy ul. Fromborskiej do hotelu Europa, jest to przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych. Następnie zaplanowane jest ogłoszenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawcy robót dla pozostałych odcinków - od wysokości ul. Płk. Dąbka do al. Piłsudskiego oraz od hotelu Europa do granic miasta w Dąbrowie.

- Rozpoczęcie robót dla tego etapu planowane jest w III/IV kwartale 2026 roku, po uzyskaniu dofinansowania – czytamy w informacji DZD.

Z informacji Departamentu Zarządu Dróg dowiadujemy się również, jakie plany na ten rok ma on odnośnie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1104N w ciągu ul. Nowodworskiej.