Kiedy ścieżka rowerowa na Dąbrowę?

O ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej na Dąbrowę mówi się od kilku lat. Miasto (na razie bezskutecznie) stara się o dofinansowanie zewnętrzne. Najnowsze przewidywania urzędników mówią o roku 2028 jako dacie ukończenia inwestycji.

„Od kilku miesięcy dojeżdżam do pracy Elbląg-Braniewo, ze względu na rodzaj pracy jeżdżę tą trasą o różnych porach i muszę przyznać, że na tej trasie najbardziej przeraża mnie odcinek między parkiem handlowym a osiedlem Elbląg Dąbrowa. Nie ma tam żadnego chodnika, piesi i rowerzyści muszą korzystać z pobocza, a ze względu na otaczający las, zwierzynę wybiegającą i wzniesienia na drodze jest to bardzo niebezpieczne. Bardzo często na tym odcinku widziałem sceny, które cudem zakończyły się szczęśliwie. Teraz, jak zacznie się rok szkolny, to podejrzewam młodych pieszych będzie więcej... Czy tam musi dojść do tragedii, żeby ktoś się zainteresował tym odcinkiem?” - napisał do nas Czytelnik.

W planach Urzędu Miejskiego było wybudowanie na odcinku pomiędzy rondem Pionierów Oświaty, a Dąbrową chodnika i ścieżki rowerowej. Ten projekt był zgłoszony do dofinansowania w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. I jak poinformowaliśmy wczoraj (2 września) Elbląg dofinansowania z tego źródła nie dostał.

To nie jest jednak koniec działań w tym celu. Istnieje dokumentacja projektowa oraz decyzja zezwalająca na realizację robót budowlanych.

fot. Anna Dembińska