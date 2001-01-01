Kierowców czeka tymczasowa przeprawa przez rzekę

Władze Elbląga przymierzają się do modernizacji mostu Kardynała Wyszyńskiego. Na czas robót będzie on zamknięty, a kierowcy będą pokonywać rzekę przez tymczasową przeprawę. Właśnie ogłoszono przetarg na jej zaprojektowanie i wybudowanie.

Ostatni raz tymczasowa przeprawa przez rzekę Elbląg funkcjonowała w 1997 roku (od maja do listopada) i również na czas remontu mostu Kardynała Wyszyńskiego (wówczas nie miał nazwy). Prace bardzo utrudniły życie mieszkańcom, bo nie było jeszcze mostu Unii Europejskiej (oddany do użytku w 2001 r.). Teraz utrudnienia w ruchu kołowym w mieście powinny być mniejsze, ale modernizacja zapowiada się dłuższa.

Przetarg na modernizację mostu jeszcze czeka na rozstrzygnięcie, stanęło do niego 7 firm, koszt to co najmniej 11,3 mln zł.

Most Kardynała Wyszyńskiego obecnie (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

W piątek władze Elbląga ogłosiły kolejny przetarg – na zaprojektowanie i budowę tymczasowej przeprawy, która ma zostać uruchomiona na przełomie sierpnia i września 2026 roku Jak długo będzie ona funkcjonować, zależy od przebiegu prac na moście Wyszyńskiego, które mają potrwać co najmniej 8 miesięcy. Firmy zainteresowane budową tymczasowej przeprawy mogą składać swoje oferty do 29 września.

Dokumentacja tej inwestycji ma powstać w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu, dwa miesiące dłużej powinna potrwać jej budowa. Wszystkie prace związane z przywróceniem ruchu na moście Wyszyńskiego powinny zostać sfinalizowane do końca kwietnia 2027 roku.