Kolejna działka na Modrzewinie pod młotek

920 tysięcy złotych netto jest warta działka przy ul. Kwiatkowskiego na Modrzewinie, którą chcą sprzedać władze miasta. Przetarg odbędzie się 5 czerwca.

Władze miasta wystawiły na sprzedaż nieuzbrojoną działkę o powierzchni prawie hektara, która znajduje się przy ul. Kwiatkowskiego, tuż przy firmie Metal Expert. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przeznaczony pod działalność produkcyjną, prowadzenie składów i magazynów lub zabudowę usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości, która znajduje się na obszarze uzbrojonym w media komunalne, to 920 tys. zł netto (plus VAT) Przetarg w tej sprawie odbędzie się 5 czerwca.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2026 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2028 r