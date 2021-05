Kolejne dwa tygodnie dla rodziców w razie zamknięcia szkoły czy przedszkola

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców został wydłużony do 6 czerwca. To na wypadek nagłego zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dziecku.

Kryteria przyznawania i wypłacania przez ZUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego się nie zmieniły. Jego wysokość wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem. Warunkiem wypłaty świadczenia jest podleganie przez rodzica ubezpieczeniu chorobowemu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych przysługuje:

- rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

ZUS nie wypłaci zasiłku, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do puli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przysługuje rodzicom na ogólnych zasadach. Rozporządzenie o nowym okresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego wchodzi w życie od poniedziałku 24 maja.