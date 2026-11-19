Elblążanin w zarządzie europejskiego stowarzyszenia

Florian Romanowski, prezes elbląskiej firmy OPEGIEKA, został wybrany na kolejną kadencję do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Geodezji Lotniczej (EAASI). Wybory odbyły się podczas trwającej właśnie konferencji w hiszpańskim Alicante.

Elblążanin Florian Romanowski jest jednym z założycieli stowarzyszenia EAASI z siedzibą w Brukseli. Był m.in. jej prezesem, od wielu kadencji zasiada w zarządzie tej instytucji. Od 1989 roku kieruje elbląską firmą OPEGIEKA, która jest jednym z liderów geodezji lotniczej na rynku europejskim. Obecnie bierze udział w konferencji EAASI, która do 20 listopada odbywa się w hiszpańskim Alicante. Jednym z jej punktów było właśnie głosowanie o wyborze nowego zarządu stowarzyszenia.

EAASI zajmuje się m.in. reprezentowaniem tej branży na forum międzynarodowym, promowaniem tworzenia zrównoważonego rynku geoinformacji z wykorzystaniem geodezji lotniczej, współpracą z instytucjami edukacyjnymi oraz dbaniem o wysoką jakość oferowanych przez branżę usług.

Więcej o Florianie Romanowskim przeczytasz w dziale Who is Who w Elblągu.