Kolejne podejście do sprzedaży działek przy Krótkiej

2015 r. - 705 tys. zł, 2016 i 2017 r. - 660 tys. zł, 2020 r. - 912 tys. zł. Tyle na przestrzeni lat wynosiła cena wywoławcza terenu obok siedziby PTTK, na którym ma powstać centrum usługowe. Urzędnicy ogłosili kolejny przetarg na sprzedaż działek.

Czy w Elblągu powstanie nowe centrum usługowe? Na razie wiadomo, że ratusz chce sprzedać dwie działki (o powierzchni 0,3 ha) koło siedziby Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na jednej działce jest parking, niegdyś płatny, od 2017 r. bezpłatny. Na drugiej działce jest trawnik i chodniki. Znajdującą się tam formę przestrzenną nabywca na własny koszt musi przenieść w miejsce wskazane przez ratusz i Galerię EL.

Na sprzedanych działkach ma powstać centrum usług. Pomysł nie jest nowy – ostatni raz miasto w 2017 r. próbowało sprzedać ten teren pod jego budowę. Wówczas nie udało się znaleźć nabywcy.

Jeżeli teraz się uda, to obok parku Planty powstanie centrum usługowe wraz z wielopoziomowym parkingiem na ok. 200 samochodów. Nabywca zobowiązany będzie także zbudować chodnik o minimalnej szerokości 6 metrów. Budowa ma się rozpocząć do końca 2023 r. zakończyć do końca 2025 r.

Cena wywoławcza obu działek wynosi 912 tys. zł. W 2017 r., kiedy miejscy urzędnicy próbowali znaleźć inwestora na tym terenie, cena wynosiła 660 tys. zł (podobnie jak w 2016 r.). Wówczas była to okazja – w 2015 r. za teren (jeszcze z parkingiem strzeżonym) ówczesna cena wywoławcza wynosiła 705 tys. zł). O tym czy działki uda się sprzedać, dowiemy się 6 kwietnia, kiedy to zaplanowano przeprowadzenie ustnego przetargu.