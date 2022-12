Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny dla Warmii i Mazur

Województwo warmińsko-mazurskiego może liczyć na niemal 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi. Pieniądze przeznaczone zostaną m. in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację.

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek (5 grudnia) 9 programów regionalnych, wśród nich program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. - Kolejna pula środków z polityki spójności powierzona zarządowi województwa to nowe szanse na realizację ważnych i pilnych inwestycji w regionie - mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Głównym celem programu jest transformacja regionu przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców.

Przypomnijmy, że województwo warmińsko-mazurskiego może liczyć na niemal 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021–2027. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację. W tym: 385,2 mln euro skierowane zostanie na mobilność miejską i mobilność regionalną z przeznaczeniem w szczególności na zrównoważony transport, tabor dla transportu publicznego, w tym również ok. 156 mln euro na infrastrukturę drogową, 35 mln euro stanowią wydatki infrastrukturalne w obszarze zdrowia, wzbogacone o ponad 17 mln euro na działania „miękkie” na potrzeby zdrowia,104 mln euro alokacji programu przeznaczono na rzecz kultury i turystyki w regionie, 244,8 mln euro na szeroko pojętą gospodarkę.

- Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat. Patrząc w przyszłość, widzimy, że oczywiste i proste projekty infrastrukturalne powoli na Warmii i Mazurach się kończą. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów. W końcu naszym wspólnym zadaniem jest realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 37 proc. nowego programu, czyli ponad 481 mln euro, a działania związane z cyfryzacją administracji oraz rozwojem umiejętności cyfrowych to kolejne ponad 63 mln euro - powiedziała Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 jest przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”