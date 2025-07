Za kilka dni kończy się lipiec. Jaki był pierwszy miesiąc wakacji? Co wydarzyło się w Elblągu i okolicach? Nasz sobotni quiz ma typowo letni klimat. Lato, trwaj!

Chociaż kapryśne, to i tak je uwielbiamy: lato, bo to właśnie ono występuje w roli głównej w naszym sobotnim quizie. Co wydarzyło się w lipcu w Elblągu i okolicach? Niektóre z pytań mogą Was zaskoczyć. Życzymy dobrej zabawy, pochwalcie się wynikiem na Facebooku.

Kliknij w link i przejdź do rozwiązywania quizu.