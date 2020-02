Komunikacja zastępcza w razie strajku

Cały czas trwają rozmowy między Zarządem Spółki Tramwaje Elbląskie a związkowcami w sprawie zapowiedzianego strajku. W weekend będą one kontynuowane. Jeżeli jednak nie dojdzie do porozumienia między stronami, od poniedziałku, 17 lutego, w miejsce linii tramwajowych uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza (od godz. 4:20 do godz. 23:00) na liniach oznaczonych jako T2, T3, T4 - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Linia T2 (okrężna trasa) – zastępująca linię tramwajową nr 2 pętla dworzec – Grunwaldzka – Tysiąclecia – Rycerska – Plac Słowiański – Armii Krajowej – 12 Lutego – Królewiecka – Marymoncka – Kościuszki – Królewiecka – powrót do dworca po tej samej trasie; częstotliwość ok. 25 min. Linia T3 (okrężna trasa) – zastępująca linię tramwajową nr 3 oraz częściowo linię nr 1 pętla Ogólna – Ogólna - Odrodzenia – Mazurska – Browarna – Robotnicza – Pocztowa – Plac Słowiański – Giermków – Hetmańska – Grota-Roweckiego – Grobla – Bema – Łęczycka –rondo Łęczycka/ Grottgera/ Rawska – powrót do Ogólnej po tej samej trasie; częstotliwość ok. 15 min. Linia T4 – zastępująca linię tramwajową nr 4 pętla Ogólna – Ogólna – Dąbka – 12 Lutego – Armii Krajowej - Plac Słowiański – Rycerska – Tysiąclecia – Grunwaldzka – Druska - pętla Dębowa; częstotliwość ok. 15 min. Autobusy na liniach zastępczych będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach autobusowych na swojej trasie. Ponadto w ciągu ul. Browarnej, Królewieckiej, Grunwaldzkiej i na ul. Marymonckiej, na wysokości przystanków tramwajowych (tam gdzie jest to tylko możliwe) zostaną ustawione tymczasowe przystanki autobusowe. Z uwagi na brak możliwości wyposażenia wszystkich autobusów w urządzenia Systemu EKM oraz kasowniki biletów papierowych, a także przyczynę niedogodności dla pasażerów komunikacji miejskiej, w pojazdach komunikacji zastępczej nie będzie prowadzona sprzedaż biletów oraz nie będzie możliwości wnoszenia opłaty za przejazd za pomocą kasowników. Autobusy będą oznakowane tablicami o treści „komunikacja zastępcza” oraz nazwami poszczególnych linii tymczasowych. Informujemy, że w ramach autobusowej komunikacji zastępczej pasażerów będą obsługiwały także autobusy komunikacji podmiejskiej. ZKM w Elblągu zwraca się z prośbą do pasażerów o zachowanie odpowiedniej ostrożności na przystankach i podczas wsiadania/ wysiadania z autobusów, szczególnie na przystankach tymczasowych w pobliżu torowisk. Szczegółowe informacje na temat komunikacji zastępczej oraz bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej można uzyskać pod nr informacji ZKM, tel: 55 235 55 00 lub na stronie ZKM.

Michał Górecki, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu