Konfederacja przeciw KSeF, przedsiębiorcy z abolicją

 Elbląg, Działacze Konfederacji zwołali dzisiaj konferencję prasową przed elbląskim urzędem skarbowym
Od 1 lutego wchodzi w życie Krajowy System Faktur, czyli tzw. KSeF. To nowy obowiązek dla przedsiębiorców, którzy będą musieli wystawiać w nim elektroniczne faktury. Przeciwko wprowadzeniu systemu protestuje Konfederacja, która w piątek pod elbląskim urzędem skarbowym zwołała konferencję prasową.

Działacze Konfederacji krytycznie oceniają wprowadzenie KSeF w Polsce.

- To system niesprawdzony. Widzieliśmy, jak wiele problemów sprawiał e-PIT i jesteśmy przekonani, że w tej kwestii skala problemów będzie większa. KSeF może zablokować działalność bardzo wielu firm i na pewno będzie ogromnym utrudnieniem. Jesteśmy przekonani, że wywoła to wielkie zamieszanie i będzie bardzo dużym problemem dla przedsiębiorców – mówił Konrad Sajkowski, lider Konfederacji w Elblągu.

- Apelujemy do rządu o dobrowolność tego systemu. Apelujemy o opamiętanie. Czy ten typowo polski system będzie oparty na polskich serwerach? Czy certyfikaty bezpieczeństwa będą gwarantowały polskie firmy? Niestety nie. Jak mamy mieć pewność, że w kraju narażonym na cyberataki, w którym trwa wojna hybrydowa, nasze listy kontrahentów, dostawców czy marże nie wyciekną do zagranicznej konkurencji? Nie mamy żadnej gwarancji – stwierdziła na konferencji Liliana Wiadrowska z Ruchu Narodowego.

– Wprowadzenie KSeF i umieszczenie wszystkich faktur w jednym systemie oznacza pełną inwigilację firm, instytucji i obywateli – dodał Marek Żywuszko, przewodniczący elbląskiego oddziału Nowej Nadziei.

KSeF miał wejść w życie już w 2024 roku, później termin jego wdrożenia przesunięto na 2026 rok. Od 1 lutego obejmie przedsiębiorców, którzy mieli obrót powyżej 200 mln zł w 2024 roku, od 1 kwietnia – pozostałych płatników VAT. Mikroprzedsiębiorcy z obrotem do 10 tys. zł miesięcznie do końca 2026 roku nie muszą z KSeF korzystać.

Po apelach przedsiębiorców szef Krajowej Administracji Skarbowej ogłosił abolicję, co oznacza, że do końca 2026 r. przedsiębiorcy, którzy nie przystąpią do KSeF lub popełnią błędy w trakcie obsługi systemu, nie poniosą kary.

 

Informacje o KSeF znajdziecie tutaj

