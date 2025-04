Konkurs na rozwój portu

Przypomnijmy, że fundusze na rozwój portu są na razie zamrożone przez Komisję Europejską. To około 200 mln złotych na rozbudowę terminala przy ul. Radomskiej, budowę nowego terminala przy ul. Żytniej i rozwój okołoportowej infrastruktury. O tym, że KE odblokuje te środki, przekonamy się najpóźniej w czerwcu, jeszcze trwają negocjacje w tej sprawie. Na razie są zagwarantowane pieniądze na przebudowę ul. Portowej (14 mln zł), trwają prace projektowe, które mają zakończyć się również do czerwca, wówczas miasto ogłosi przetarg na wykonawcę.

Prezydent Elbląga Michał Missan nie czekając na rozstrzygnięcia z Brukseli, uruchomił procedury związane z rozwojem portu. Pierwszym etapem jest powołanie sądu konkursowego, który będzie oceniał koncepcje programowo-przestrzenne dotyczące budowy terminala przy ul. Żytniej i przebudowy terminala przy ul. Radomskiej.

Konkurs ma być ogłoszony jeszcze w tym kwartale.

- Konkurs ma na celu pokazanie twórczych pomysłów na rozwój portu wraz ze wstępnym określeniem kosztów dalszych prac projektowych oraz kosztów realizacji zadania. Na tej bazie dokonany zostanie wybór najwłaściwszego rozwiązania, mającego doprowadzić do realizacji planowanego zamówienia. Nagrodami w konkursie będą nagrody pieniężne (za trzy pierwsze miejsca) oraz dodatkowo zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozwój portu morskiego w Elblągu. Szczegółowe informacje znajdą się w regulaminie i ogłoszeniu konkursowym – informuje Jacek Żukowski z Biura Prezydenta Elbląga.