Konsultacje polityki rolnej

Informujemy, że do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jest to pierwszy etap konsultacji społecznych w/w dokumentu. Zgłoszone uwagi na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu odbywa się poprzez specjalnie dedykowaną stronę internetową poświęconą przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:

Linki: tutaj i tutaj.