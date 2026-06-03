UWAGA!

----

Pomorze za Elblągiem

 Elbląg, Zdjęcie z konkursi Fotka Miesiąca, autor PawBat
Zdjęcie z konkursi Fotka Miesiąca, autor PawBat

Sejmik Województwa Pomorskiego nie przyjął stanowiska proponowanego przez wojewódzkich radnych PiS, którzy chcieli m.in., by związek metropolitalny nie przekraczał granic tego województwa. To dobra wiadomość dla Elbląga i Elblążan.

W środę odbyła nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Została zwołana na wniosek Klubu Radnych PiS, którzy protestują przeciwko części zapisów niedawno przyjętej przez Sejm ustawy o związku metropolitalnym województwa pomorskiego. O ich postulatach pisaliśmy tutaj. Jednym z krytykowanych przez pomorski PiS zapisów jest przepis umożliwiający członkostwo w związku gminom spoza województwa, a więc m.in. Elblągowi.

Sesja trwała około dwóch godzin, wzięli w niej udział także zaproszeni goście, wśród nich parlamentarzyści i przedstawiciele rządu. Po długiej dyskusji projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku w proponowanej przez PiS wersji został odrzucony. Za odrzuceniem głosowało 20 radnych (Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi), za przyjęciem - 8 radnych PiS.

Więcej na ten temat wkrótce.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 