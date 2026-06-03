Pomorze za Elblągiem

Sejmik Województwa Pomorskiego nie przyjął stanowiska proponowanego przez wojewódzkich radnych PiS, którzy chcieli m.in., by związek metropolitalny nie przekraczał granic tego województwa. To dobra wiadomość dla Elbląga i Elblążan.

W środę odbyła nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Została zwołana na wniosek Klubu Radnych PiS, którzy protestują przeciwko części zapisów niedawno przyjętej przez Sejm ustawy o związku metropolitalnym województwa pomorskiego. O ich postulatach pisaliśmy tutaj. Jednym z krytykowanych przez pomorski PiS zapisów jest przepis umożliwiający członkostwo w związku gminom spoza województwa, a więc m.in. Elblągowi.

Sesja trwała około dwóch godzin, wzięli w niej udział także zaproszeni goście, wśród nich parlamentarzyści i przedstawiciele rządu. Po długiej dyskusji projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku w proponowanej przez PiS wersji został odrzucony. Za odrzuceniem głosowało 20 radnych (Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi), za przyjęciem - 8 radnych PiS.

Więcej na ten temat wkrótce.