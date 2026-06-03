Pożar w warsztacie samochodowym

Służby zostały powiadomione o pożarze w warsztacie samochodowym około godz. 11. Na miejsce przyjechało ośmiu strażaków.

- Doszło do pożaru samochodu marki Renault. Auto zapaliło się podczas próby wypalania DPFa na postoju. Nasze działania polegały na podaniu dwóch odcinków prądu wody z pianą do środka oraz przewietrzeniu pomieszczeń garażowo-biurowych. Nikomu nic się nie stało - powiedział dowodzący akcją strażak.