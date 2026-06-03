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Pożar w warsztacie samochodowym

 Elbląg, Pożar w warsztacie samochodowym
fot. Anna Dembińska

Dziś (2 czerwca) doszło do pożaru auta w warsztacie samochodowym mieszczącym się przy ul. Siedleckiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o pożarze w warsztacie samochodowym około godz. 11. Na miejsce przyjechało ośmiu strażaków.

- Doszło do pożaru samochodu marki Renault. Auto zapaliło się podczas próby wypalania DPFa na postoju. Nasze działania polegały na podaniu dwóch odcinków prądu wody z pianą do środka oraz przewietrzeniu pomieszczeń garażowo-biurowych. Nikomu nic się nie stało - powiedział dowodzący akcją strażak.


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Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym

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