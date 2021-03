Krok w stronę Wschodniej

Władze miasta przygotowują się do budowy ulicy Wschodniej, która ma odciążyć rejon ul. Bema i Łęczyckiej z ruchu samochodowego. Prezydent właśnie ogłosił przetarg na inżyniera kontraktu dla tej inwestycji.

Przypomnijmy, że samorząd Elbląga oszacował budowę dwóch odcinków ul. Wschodniej (od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica i od leśniczówki do ul. Sybiraków) o łącznej długości ok. 1,7 km na ok. 24 miliony złotych. Ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji w całości z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek został złożony kilka miesięcy temu, rząd jeszcze nie ogłosił wyników konkursu.

W ratuszu trwają już jednak prace nad dokumentacją inwestycji. Prezydent ogłosił właśnie przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu, którego zadaniem będzie m.in. przygotowanie tzw. programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztami budowy drogi i odszkodowań za przejęcie gruntów prywatnych oraz współpraca z urzędem w sprawie przygotowania specyfikacji przetargowej na realizację drogi w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Inżynier kontraktu będzie też pełnił nadzór nad realizacją inwestycji, jeśli miasto uzyska na nią rządowe dofinansowanie.

„Zamawiający zakłada, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych (postępowanie w trybie zaprojektuj – zbuduj) nastąpi w III i IV kwartale 2021 r., a opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II kwartale 2022 r.” - czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

Budowa ul. Wschodniej – w przypadku otrzymania dofinansowania - mogłaby się więc zacząć w drugiej połowie 2022 roku, przewidywany termin zakończenia prac to trzeci kwartał 2023 roku.

Zainteresowane przetargiem na inżyniera kontraktu firmy mogą składać swoje oferty do 26 marca.