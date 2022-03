Kto będzie podnosił mosty?

Dotychczasowa umowa z operatorem mostów zwodzonych przez rzekę Elbląg wkrótce się kończy, więc władze miasta ogłosiły nowy przetarg. Jego zwycięzca podpisze umowę na dwa lata.

Most Niski i Most Wysoki to jedna z atrakcji turystycznych Elbląga. W sezonie podnoszone są kilka razy dziennie, umożliwiając przepłynięcie rzeką większych jednostek. Operator mostów zajmować się nie tylko ich otwieraniem i zamykaniem, ale bieżącą konserwacją, dokonywaniem bieżących przeglądów czy też utrzymaniem w sprawności technicznej elementów sterowniczych, systemu nagłośnienia i kamer przemysłowych. Ma również dbać o dojścia do mostów, wieżę sterowniczą, agregatownię i inne pomieszczenia związane z obsługą mostów.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 11 marca. Muszą w nich zagwarantować co najmniej czterech pracowników, w tym dwóch operatorów mostu z co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem w tym zakresie, konserwatora elektryka z odpowiednim doświadczeniem i konserwatora mechanizmów (również operatora).

Zwycięzca przetargu podpisze dwuletnią umowę, która ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia. Komisja przetargowa, oceniając oferty, będzie brała pod uwagę nie tylko cenę (60 procent oceny), ale także deklarowany czas wykonania bieżących napraw (10 procent oceny) i doświadczenie osób przy obsłudze mostów (30 proc.).