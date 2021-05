Kto chętny na dwa hektary na Modrzewinie?

Miasto chce sprzedać dwuhektarową uzbrojoną działkę na Modrzewinie. Cena wywoławcza – milion złotych. Jest przeznaczona pod budowę hali produkcyjnych, składów i magazynów, a także zabudowę usługową.

Działka o powierzchni 2,12 hektara znajduje się przy ul. Czuchnowskiego na Modrzewinie, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i magazynowej, m.in. firm Acoustics i Elstar.

Nieruchomość leży przy drodze publicznej, ale inwestor będzie musiał wykonać zjazd do niej na własny koszt, a także sfinansować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem (przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna).

- Nabywca zobowiązany będzie uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości odbędzie się 12 lipca, cena wywoławcza to 1 mln 15 tysięcy złotych (plus VAT). Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 roku.