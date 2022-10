Kto chętny na działkę rolną przy Łęczyckiej?

Czy znajdzie się chętny do kupna działki rolnej przy ul. Łęczyckiej, którą sprzedają władze Elbląga? Przetarg odbędzie się 28 listopada.

Na przetarg została wystawiona działka o powierzchni ponad 3,7 tys. m kw. wraz z udziałem 1/2 części w sąsiedniej działce o powierzchni 358 m kw, która zapewnia dojazd do pierwszej nieruchomości. Dla tego obszaru nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza licytowanych działek to 345 tys. zł netto (plus VAT).

- Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez prezydenta Elbląga decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

To nie jedyne koszty, które musi ponieść nabywca.

- Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (…) Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, następuje na wniosek podmiotu, który na mocy podsiadanego prawa do gruntu, określa charakter inwestycji oraz powierzchnię objętą wyłączeniem – dodają urzędnicy.

Przetarg odbędzie się 28 listopada w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zagospodarowania działki do 31 grudnia 2024 r. i jego zakończenia do 31 grudnia 2027 r. W okolicy tej nieruchomości mieszczą się obecnie warsztaty samochodowe.