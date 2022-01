Kto chętny na działki w Dąbrowie?

Władze miasta chcą sprzedać dwie działki pod budownictwo jednorodzinne w Dąbrowie. To grunty, które przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy wyłączyć z użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza działki o powierzchni 1,1 tys. m kw. to 78 tys. złotych (plus VAT), a działki o pow. 2 tys. m kw. – 143 tys. zł (plus VAT). - Nieruchomości położone w Elblągu, na terenie dzielnicy Dąbrowa, w odległości ok 100 m od pasa drogowego ulicy Królewieckiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezagospodarowanych oraz zabudowy produkcyjnej. Na terenie działki nr 389 zlokalizowane jest ogrodzenie. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszkaniową z usługami – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Przez mniejszą z działek przebiega sieć kanalizacji sanitarnej wraz z komorą podziemną i studzienkami oraz sieć wodociągowa wraz z hydrantem. Przez większą - sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa.

- Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów – informują urzędnicy.

Przetarg, na którym odbędzie się licytacja, zaplanowano w Ratuszu Staromiejskim na 31 stycznia. Dodajmy, że nabywcy będą zobowiązani do wyłączenia gruntów rolnych na wspomnianych działkach, a także do rozpoczęcia budowy do końca 2024 i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 r.