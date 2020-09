Kto chętny na grunty przy Mazurskiej?

Miasto chce sprzedać kompleks niezabudowanych działek przy ul. Mazurskiej. Znajdują się w granicach portu, w okolicy fabryki i mebli i dużego parkingu ciężarówek.

Na przetarg zostały wystawione w sumie cztery uzbrojone działki, po dwie w każdej z licytacji, które odbędą się 26 października o godz. 10 i 11. Pierwsza nieruchomość ma w sumie 1000 m kw i cenę wywoławczą prawie 64 tys. zł; druga – 1,1 tys. m kw. i cenę wywoławczą 78 tys. zł. Wszystkie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego i są przeznaczone pod zabudowę usługową i produkcyjną. Na tym terenie dopuszczona jest także budowa mieszkań dla właścicieli usług bez wydzielenia własności, ale jedynie na górnych kondygnacjach obiektów usługowych.

„W związku z faktem, że nieruchomość, stanowiąca przedmiot przetargu, położona jest w granicach Portu Morskiego Elbląg, z nabywcą zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Po uzyskaniu przez prezydenta Elbląga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, na sprzedaż na rzecz nabywcy prawa własności nieruchomości, zostanie z nabywcą zawarta warunkowa umowa sprzedaży, pod warunkiem nieskorzystania przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg Skarb Państwa, z przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości” - czytamy w ogłoszeniach przetargowych.

Zwycięzcy przetargu będą zobowiązani do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2024 roku i zakończenia inwestycji w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami do 31 grudnia 2026 r.