Kto kupi budynek po izbie chorych

Ratusz po raz drugi próbuje sprzedać jedną z działek w byłych koszarach wojskowych przy ul. Lotniczej. Znajduje się na niej budynek po byłej izbie chorych, wybudowany jeszcze w 1920 roku. Licytacja odbędzie się w październiku.

Budynek po byłej izbie chorych ma ponad 350 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Został zbudowany w 1920 roku i obecnie jest zdewastowany.

- Wymaga poniesienia nakładów na remont kapitalny wraz z wymianą wszystkich instalacji. Jest wyposażony w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną, system grzewczy (CO i ciepła woda - dewastacja). Stan techniczny i standard wykończenia określono jako zły. W północnej części nieruchomości znajduje się utwardzony plac. W południowej części nieruchomości znajduje się utwardzona droga stanowiąca faktyczny dojazd do pozostałych nieruchomości w kompleksie do czasu zakończenia inwestycji drogowej łączącej ul. Lotniczą z centrum Elbląga – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nie jest objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja budynku ma się odbyć w Urzędzie Miejskim 5 października. W dniach 21-23 września chętni będą mogli – po uprzednim umówieniu terminu – dokonać oględzin obiektu. Cena wywoławcza to 463 tysiące złotych, sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.