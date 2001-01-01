Tragiczny wypadek z udziałem 80-latki

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek wieczorem w Pasłęku. 80-letnia kobieta weszła na jezdnię pod koła nadjeżdżającego forda focusa. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń po przewiezieniu do szpitala...

Do tragedii doszło na ul. Ogrodowej. - 80-letnia kobieta przechodząc przez jezdnię w miejscu do tego nieprzeznaczonym, weszła bezpośrednio pod nadjeżdżającego forda focusa - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Za jego kierownicą siedział 41-latek. Mężczyzna był trzeźwy. Kobieta została przewieziona do szpitala jednak na skutek poniesionych obrażeń zmarła.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku.