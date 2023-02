Kto zaprojektuje most z klasą (nośności A)?

Miasto ponownie podeszło do przetargu na wykonanie dokumentacji dotyczącej „przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Fiszewka w ciągu ul. Warszawskiej w Elblągu i doprowadzenie mostu do klasy nośności A tj. 50 ton". Samorząd chce przeznaczyć na ten cel 450 tys. zł. Jakie są oferty firm?

Jak dowiadywaliśmy się w Urzędzie Miejskim rok temu, most przy wyjeździe na Malbork ma doczekać się przebudowy "ze względu na duży ruch, wiek obiektu, a także to, że to istotny ciąg komunikacyjny". Niedawno samorząd powtórzył przetarg dotyczący opracowania odpowiedniej dokumentacji.

Przypomnijmy: wykonawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do pozyskania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie; wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzą techniczną; uzyskania warunków technicznych od firm branżowych na przebudowę sieci i pozostałej infrastruktury technicznej będącej w kolizji lub przebiegających wzdłuż przebudowanego mostu oraz projektowanymi elementami infrastruktury technicznej, a także uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań umożliwiających eksploatację sieci i innych elementów przebudowanej infrastruktury technicznej wynikających z warunków wydanych przez ich właścicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie. Wyłoniona w przetargu firma ma też m. in wykonać inwentaryzację przyrodniczą i zaprojektować przebudowy jezdni i zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przed i za przebudowywanym obiektem mostowym. Na przebudowywanym obiekcie ma powstać ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski w trakcie robót budowlanych.

Jak wskazano w dokumentacji postępowania, „jeżeli wykonawca po wykonaniu analizy sposobu posadowienia istniejącego obiektu oraz po wykonaniu koniecznych specjalistycznych badań, pomiarów, obliczeń stwierdzi, że pozostawienie i wykorzystanie istniejących elementów konstrukcyjnych obiektu pozwoli spełnić wymagania (...) dla projektowanego obiektu, warunki trwałości oraz inne wymaganie określone obowiązującymi przepisami technicznymi i równocześnie będzie to uzasadnione ekonomicznie, to zamawiający dopuszcza zaprojektowanie obiektu z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych istniejącego mostu". Jeżeli przesłanki techniczne nie zostaną spełnione lub nie będzie to uzasadnione ekonomicznie, wykonawca ma zaprojektować rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego.

Do przetargu stanęły trzy firmy. Ich oferty (brutto) to kolejno 434 190 zł (Kuryłowicz Project Sp. z o.o. z Gdańska), 389 910 zł (Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. z Gdańska) oraz 487, 264, 50 zł (ITER Maciej Basek z Nowego Dworu Gdańskiego). Jak wskazywano w ogłoszeniu przetargowym, oprócz kryterium ceny bierze się pod uwagę "organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" w zakresie branży mostowej i branży drogowej.

Obecnie trwa badanie ofert.