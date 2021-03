Którędy pojadą rowerzyści

Jak ostatecznie będzie przebiegać ścieżka rowerowa w ciągu ul. Kościuszki i Agrykola? - Obserwując prace wykonawcy mam pewne wątpliwości – napisał do nas jeden z Czytelników. Sprawdziliśmy, jakie rozwiązania zawiera projekt budowlany.

- Czy mają Państwo projekt budowy drogi rowerowej Królewiecka-Wspólna, Agrykola-Górnośląska? Mam pewne wątpliwości co do projektu na ulicy Górnośląskiej. Na mostku nad rzeką Kumielą wykonano kostkę szarą, więc wygląda na przerwanie drogi rowerowej (chyba, że będzie to kawałek pieszo-rowerowy), przez przejście dla pieszych tuż za mostkiem jest już wykonany chodnik i widać że będzie droga rowerowa, co sugerowałoby, że przez mostek jest chodnik pieszo-rowerowy. Czy przebieg będzie zatem zrobiony tak, że przejeżdżamy przez mostek, przejście, obok przystanku autobusowego i dalej przez Agrykola aby wjechać na Dolinkę? Dodatkowo jaki będzie ogólnie przebieg drogi rowerowej od cmentarza do Królewieckiej? - napisał do nasz jeden z Czytelników.

Na prośbę Czytelnika sprawdziliśmy, jak zaprojektowano ścieżki, które wraz z towarzyszącą infrastrukturą będą kosztować w sumie ok. 4,1 mln złotych i mają być gotowe do czerwca przyszłego roku. W poszczególnych plikach prezentujemy projekty, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego (Kościuszki od Królewieckiej do wysokości cmentarza, Kościuszki od cmentarza do Wspólnej oraz Agrykola), projektowana ścieżka jest zaznaczona na niebiesko). Wynika z nich m.in., że ścieżka rowerowa w ciągu ul. Kościuszki (na wysokości ul. Spacerowej i przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym koło cmentarza), będzie prowadzić na drugą stronę jezdni i dalej do ul. Królewieckiej przez nową kładkę, która powstanie na Kumieli.

- Przy mostku na ul. Górnośląskiej będzie wspólny ciąg pieszo-rowerowy z uwagi na ograniczenia szerokości oraz na dostosowanie się do istniejącego ciągu – informują dodatkowo urzędnicy z Zarządu Dróg.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje m.in. budowę dwukierunkowej asfaltowej ścieżki rowerowej o długości prawie 2 km w ciągu ul. Kościuszki (od ul. Królewieckiej do Wspólnej z budową kładki dla rowerzystów przez Kumielę), budowę dwukierunkowej asfaltowej ścieżki rowerowej o długości ok. 500 m w ciągu ul. Agrykola (od ul. Kościuszki do Górnośląskiej) wraz z odcinkiem jednokierunkowym w ciągu ul. Górnośląskiej), a także przebudowę chodników, przejazdów dla rowerów, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego i budowę miejsc parkingowych w sąsiedztwie cmentarza przy ul. Agrykola.