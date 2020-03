Kupiłem samochód i co dalej?

Pandemia koronawirusa spowodowała trudności w funkcjonowaniu urzędów i załatwianiu „zwyczajnych” w „normalnym” okresie spraw. Takich jak np. rejestracja samochodu. - Kiedy można rejestrować auta? – zapytał nasz czytelnik. Odpowiedzi są różne.

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w okresie pandemii jest okrojone. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia w ratuszu, można osobiście tylko zarejestrować zgony, noworodki i załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi. A przecież życie nie znosi próżni i toczy się dalej. Ludzie np. kupują samochody i potrzebują je zarejestrować. I co wtedy?

- Kiedy można rejestrować auta? Kupione 13 marca, stoi i co dalej? Proszę o pomoc – takiego maila na naszą redakcyjną skrzynkę przysłał Czytelnik.

Jak się okazuje, nie trzeba robić nic. Podaliśmy się za niezorientowanego mieszkańca Elbląga i zadzwoniliśmy do Referatu Obsługi Kierowców. I jak się dowiedzieliśmy, jeżeli samochód jest dopuszczony do ruchu i ma aktualne ubezpieczenie OC, to można nim jeździć dopóki sytuacja się nie uspokoi. Proste? Nie do końca.

Bo podając się za mieszkańca Milejewa zadzwoniliśmy też do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elblągu. I tam poinformowano nas, że możemy nowym samochodem jeździć do 30 dni od daty kupna pojazdu, ale musimy przesłać do starostwa zawiadomienie o kupnie samochodu.

Jaka jest prawda? Zapytaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedź jest dość enigmatyczna.

- Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę), stosownie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zadanie to powiat wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, wydając decyzje administracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożone dokumenty. MI nie nadzoruje pracy starostów i urzędników wydziałów komunikacji – odpowiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

W rozporządzeniach wydanych przez poszczególnych ministrów zawierających szczególne procedury działania w trakcie pandemii, nie ma wzmianki o sposobie rejestracji samochodów. Można więc wnioskować, że samochody rejestrować trzeba na dotychczasowych zasadach. Biorąc pod uwagę trudności w pracy poszczególnych urzędów.

W przypadku zakupu nowego samochodu z salonu, żeby móc nim jeździć, trzeba go zarejestrować. Jak?

Urząd Miejski w Elblągu z powodu koronawirusa, jak może unika bezpośredniego kontaktu z interesantami. Dlatego konieczne do rejestracji dokumenty trzeba albo osobiście wrzucić do skrzynki podawczej w budynku ratusza przy ul. Łączności 1 lub wysłać pocztą. Konieczną opłatę należy wpłacić na konto. A potem czekać na kontakt telefoniczny z urzędnikiem w celu odebrania dokumentu.

Problemy z wykonaniem badań technicznych samochodów nie powinny wystąpić. Stacje diagnostyczne pracują normalnie, podobnie jak agencje ubezpieczeniowe, gdzie można zawrzeć umowę ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (OC).