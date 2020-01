Kuźnia zawodowców przy Bema

Prawie 20 milionów złotych zainwestowało miasto w utworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Bema. Rozbudowano dotychczasową bazę dydaktyczną, powstały nowe pracownie do nauki zawodów, zainwestowano w wyposażenie i szkolenia. Ma to być miejsce, które zapewni profesjonalne kadry dla elbląskich firm. Zobacz zdjęcia z otwarcia.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, że Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej powstało, że będziemy mogli spełnić oczekiwania elbląskich przedsiębiorców, szczególnie w przemyśle drzewnym, branży energii odnawialnej. To był bardzo potrzebny projekt – mówi Romuald Mackojć, dyrektor Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. - Tygodniowo z Centrum korzysta około tysiąca uczniów elbląskich szkół, ale problem tkwi w czym innym – w szkolnictwie zawodowym dla dorosłych. Poprzez media zachęcamy do udziału w różnego rodzaju szkoleniach osoby od 18 roku życia, które mogą zdobyć tutaj nowe zawody. Uczymy 24 zawodów, mamy 34 pracownie specjalistyczne, jesteśmy gotowi otwierać nowe specjalności, gdy pojawią się na nie chętni.

Samorząd Elbląga zainwestował w powstanie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej 20 mln złotych, z czego prawie 12 mln zostało wydane na rozbudowę bazy dydaktycznej przy ul. Bema. Powstały cztery nowe pracownie specjalistyczne – stolarsko-ciesielska, budowlana, energii odnawialnej i odlewnicza z kuźnią. Budynek przy ul. Bema posiada również miejsca do garażowania sześciu nowych pojazdów, na których uczą się przyszli mechanicy i elektromechanicy samochodowi.

- Dzisiaj kończymy pierwszy etap Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, jest zmodernizowana część obiektów, część jest dobudowana. Pozostają nam jeszcze inwestycje w siedzibę przy ul. Rawskiej, gdzie powstanie experymentarium i kolejne pracownie, tworzone pod potrzeby przedsiębiorców. Powinniśmy to dokończyć w tym roku. Trzeba również dokształcić kadrę do nowoczesnych urządzeń i technologii – mówił prezydent Witold Wróblewski. - Tych inwestycji by nie było, gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej, za co dziękuję marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi. Zmieniamy dzięki temu kształcenie zawodowe w naszym mieście.

Tu przed uroczystym przecięciem wstęgi w ECEZ (fot. Anna Dembińska)

- Elbląskie Centrum może być świadectwem dla całego kraju. Takiego drugiego na Warmii i Mazurach nie znajdziemy – stwierdził Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Na uroczystości otwarcia Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej nie zabrakło przedsiębiorców, przedstawicieli szkół zawodowych oraz firm, dostarczających wyposażenie na potrzeby uczniów.

- Życzę, aby to miejsce zawsze miało kandydatów do nauki różnych zawodów, na różnych profilach, by tętniło życiem. By nauczanie odbywało się w duchu nowoczesnych wyznań dla biznesu. Mówimy bardzo mocno o przemyśle 4.0 - robotyce, automatyce, cyfryzacji. To jest już rzeczywistość, również tego Centrum to nie ominie – mówił Piotr Wójcik, prezes firmy Meble Wójcik. - Życzę, byście nauczali tak, jak biznes tego oczekuje – na najwyższym i bardzo nowoczesnym poziomie. Deklarujemy wsparcie, otwartą postawę jeśli chodzi o konsultacje, wymianę doświadczeń – dodał.