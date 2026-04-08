Lodowisko z kolejną modernizacją

Po wybudowaniu ściany przedzielającej część administracyjną od tafli lodowiska przyszedł czas na modernizację szatni.

W ramach inwestycji zostaną wyremontowane cztery pomieszczenia szatniowo – sanitarne w obrębie lodowiska „Helena”. M. in. jeden z sanitariatów zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego zostanie wymieniona instalacja wodno – kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna. Do szatni i sanitariatów trafi też nowe wyposażenie.

Ratusz ogłosił przetarg na modernizację szatni i sanitariatów. Do 21 kwietnia potencjalni wykonawcy mogą składać oferty. Najbardziej korzystna z nich zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.), okresu gwarancji na roboty budowlane (20 proc.) i wyposażenie (20 proc.). Wykonawca będzie miał 4 miesiące na wykonanie inwestycji.

Przypomnijmy, że w planach jest także modernizacja oświetlenia na lodowisku.