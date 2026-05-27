Przy starej pętli powstaną mieszkania

Przy ul. Robotniczej, w sąsiedztwie starej pętli tramwajowej, powstanie pięciokondygnacyjny budynek z około 30 mieszkaniami. Ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.

Inwestor kupił kompleks trzech działek od miasta w przetargu w 2024 roku za 1 milion 35 tys. zł. Następnie wystąpił do Rady Miejskiej o zgodę na lokalizację tu inwestycji mieszkaniowej na podstawie ustawy lex deweloper. Wydano ją w lutym.

Kilka dni temu deweloper, czyli MS Invest rozpoczął prace przygotowawcze, a prace budowlane mają ruszyć w pełni w czerwcu. Mieszkania mają być gotowe do odbioru do końca 2027 roku. Ma tu powstać 26 mieszkań z podziemną halą garażową i parkingiem zewnętrznym.