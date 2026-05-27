Przy starej pętli powstaną mieszkania
Przy ul. Robotniczej, w sąsiedztwie starej pętli tramwajowej, powstanie pięciokondygnacyjny budynek z około 30 mieszkaniami. Ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.
Inwestor kupił kompleks trzech działek od miasta w przetargu w 2024 roku za 1 milion 35 tys. zł. Następnie wystąpił do Rady Miejskiej o zgodę na lokalizację tu inwestycji mieszkaniowej na podstawie ustawy lex deweloper. Wydano ją w lutym.
Kilka dni temu deweloper, czyli MS Invest rozpoczął prace przygotowawcze, a prace budowlane mają ruszyć w pełni w czerwcu. Mieszkania mają być gotowe do odbioru do końca 2027 roku. Ma tu powstać 26 mieszkań z podziemną halą garażową i parkingiem zewnętrznym.
- Na terenie inwestycji zaplanowano wiatę na rowery i wózki w części północnej działki. Przy wiacie zaplanowano zewnętrzne miejsca parkingowe. Budynek obsługiwany przez windę osobową, dzięki czemu całość obiektu jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na lokalizację działki i bliską odległość do parku Modrzewie oraz parku Kajki, w których znajdują się ogólnodostępne place zabaw oraz kolejnemu ogólnodostępnemu placowi zabaw na zapleczu budynku przy ul. Robotniczej 242, odstąpiono od realizacji takiego terenu w obszarze planowanej inwestycji – informował inwestor we wniosku na temat inwestycji, jaki składał do elbląskiego ratusza.